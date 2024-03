Rickard Olssons fräcka skämt om Ulf Kristersson: "Önskar någon..."

Den 7 mars 2024 blev en historisk dag. Då gick Sverige – efter många turer – slutligen med i Nato. Sveriges statsminister Ulf Kristersson har de senaste dagarna befunnit sig i USA för att träffa bland andra USA:s utrikesminister Antony Blinken och lyssna till president Joe Bidens tal där han bland annat välkomnade Sverige in i försvarsalliansen.

Under sitt tal bad Biden den svenska statsministern Ulf Kristersson att resa sig på hedersläktaren för att ta emot applåderna. Dagens Nyheters politiska kommentator Amanda Sokolnicki skriver i en ledare att "Kristersson strålade och vinkade".

"Han, som talat så mycket om att vara den vuxne i rummet, såg plötsligt ut som ett av de barn som skickats iväg för att få träffa sin idol på Min stora dag".

Jill Biden och Ulf Kristersson. Bildkälla: AP Photo/Mark Schiefelbein/TT Bild

Även Aftonbladets ledarsida var inne på en liknande linje.

"Kristersson har fått sina stående ovationer i den amerikanska kongressen. Han besvarade dem med avväpnande bugningar från sin plats på läktaren, intill presidenthustrun Jill Biden. Sällan har en man varit så nära att explodera av nöjdhet", skrev Susanna Kierkegaard i tidningens ledare.

Ulf Kristersson fick stående ovationer under State of the Union-talet. Bildkälla: AP Photo/Andrew Harnik/TT Bild

Fredrik Johansson på Svenska Dagbladet målade i sin ledare upp en mer positiv bild av Sveriges inträde i Nato, och hyllade istället Kristersson i sin text.

"Det är ett epokskifte. Det är historiskt. Att Sveriges statsminister får ta emot stående ovationer i den amerikanska kongressen under presidentens "State of the Union"-tal är en unik händelse", skrev han.

Rickard Olsson skämtar om Ulf Kristersson

En som kände sig lagd åt det mer syrliga hållet var programledaren och medieprofilen Rickard Olsson, 57. Tidigare har Nyheter24 uppmärksammat hur Rickard Olsson på sociala medier-appen Threads avslöjade vad han råkat få med sig i sin väska – något som upptäcktes i tullen i Tyskland.

Rickard Olsson. Bildkälla: Stella Pictures.

I veckan så slog Rickard till igen på Threads – och den här gången med ett giftigt skämt om vår statsminister och dennes längd på 169 centimeter.

"När Biden på state of the union välkomnade Sverige till Nato å sa till Kristersson, please stand up. Önskar någon lustigkurre sagt, he's already standing", skrev Rickard Olsson på Threads.





I kommentarsfältet så har Rickard hyllats av sina följare som uppskattade skämtet – men en person tycker att det var över gränsen och menade att det inte är okej att skämta om någons längd.

