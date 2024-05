Sedan år 2016 så har skådespelaren Mikael Persbrandt och journalisten Sanna Lundell bott i en enorm herrgård i Sorunda.

Herrgården, som heter Stora Lundby gård, utgörs av elva rum och är hela 500 kvadrameter stor. Dessutom finns stall – något som är en riktig dröm för Sanna som är väldigt hästintresserad.

I en intervju med Sköna hem har Sanna berättat att hon var sugen på att köpa gården redan för flera år sedan – men då var tajmingen inte helt hundra. Relationen med Micke var inte spikrak från början.

– Jag och Micke var särbor, vår relation var strulig och hela tiden på gränsen till att ta slut. Sedan dök det upp på marknaden igen och då kände jag att det var meningen, förklarade Sanna då.

Sanna Lundell och Mikael Persbrandt. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Micke, Sanna och parets barn har stormtrivts på gården – men nu har de lagt det magnifika huset till försäljning.

Utropspriset är 35 miljoner kronor – alltså mer än det dubbla från vad paret betalade för gården år 2016. Enligt Expressen gick gården för cirka 14,5 miljoner då.

Designklassikerna hemma hos Mikael Persbrandt och Sanna Lundell

Nyheter24 har tagit en närmare titt på Micke och Sannas inredning – och nu kan vi avslöja att det är riktiga designklassiker som genom åren har flyttat in hos familjen Lundell-Persbrandt.

I den välkomnande hallen möts vi av en öppen spis – och en riktig statementmöbel i form av fåtöljen Bikini som designades 1961 av Hans Olsen för Frem Rojle. Den danska designklassikern är en dyrgrip, och kan kosta upp till 65 000 kronor.

I vardagsrummet stoltserar två maffiga Svenskt Tenn-fåtöljer. Dels har de den färgsprakande fåtöljen Oxford, designad av Ragnar Helsén 1968. Det är en beställningsvara och priset är 48 600 kronor.

Mittemot den står fåtöljen 568 placerad, även den från Svenskt Tenn. Den designades av Josef Frank 1936. Priset är 57 800 kronor.

Hemtrevligt hos Sanna Lundell och Mikael Persbrandt. Bildkälla: Instagram/sannalundell

Soffbordet i grön marmor kommer från danska Ox Denmarq. Modellen heter Ninety, och bordet kostar cirka 6 000 kronor.

Även den inbjudande soffan kommer från Svenskt Tenn. Modellen heter Liljevalchs och designades av Josef Frank år 1934. Den kostar från 205 000 upp till 223 000 kronor. De säljs då och då på auktion – för ett betydligt lägre pris. År 2019 såldes på Bukowskis en liknande soffa som Micke och Sanna har. Då för det modesta priset på 50 000 kronor.

Två fåtöljer från Svenskt Tenn och soffan Liljevalchs, även den från Svenskt Tenn. Hjärtat av vardagsrummet blir det vackra marmorbordet från Ox Denmarq. En riktig "statement piece" i form av den italienska lampan med marmorfot. Bildkälla: Instagram/sannalundell

Ett hemtrevligt ljus i vardagsrummet får familjen med hjälp av golvlampan Arco designad av Achille och Pier Castiglioni för italienska varumärket Flos.

Sedan den 1962 kom ut på marknaden har den blivit omåttligt populär. Med en arm som är strax under två och en halv meter och en gedigen fot i Carraramarmor så passar den i de flesta hem. Priset för Arco-lampan är cirka 34 000 kronor.

Vardagsrummet domineras av design från Svenskt Tenn. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Fotografi på Marilyn Monroe – en riktig dyrgrip

Över den vackra öppna spisen hänger en riktig "eyecatcher". Nämligen ett fotografi på Marilyn Monroe, taget av Leif-Erik Nygårds. Nygårds var assistent åt fotografen Bert Stern och tillsammans skulle de plåta Monroe för magasinet Vogue. Det klassiska fotot av Marilyn tog han på hotellet Bel Air i Los Angeles.

I samma veva som fotograferingen ägde rum så spelade Monroe in filmen Something's got to give, där hon spelade en svenska. Därför ville Monroe att Nygårds skulle lära henne mer om det svenska uttalet och språket. Nygårds har senare berättat att de kom fint överens, och därför gjorde hon ett undantag och lät Nygårds fotografera henne naken, har auktionssajten Bukowskis skrivit.



Verket heter "Marilyn Monroe, Bel Air Hotel, June 27th 1962" och är en riktig dyrgrip. På auktionssajten Bukowskis såldes ett av Nygårds signerat exemplar för 90 000 kronor.

Ett fotografi på Marilyn Monroe hemma hos Sanna Lundell och Mikael Persbrandt. Bildkälla: AP Photo/Lefteris Pitarakis/AP/TT Bild, Instagram/sannalundell. Bilden är ett montage.

I uterummet har de flera stycken stolar designade av Michael Thonet för Ton. Stolen formgavs redan 1859 men den tidlösa designen har gjort att det blivit en riktig klassiker i många hem. Priset brukar ligga kring 4 200 kronor per stol.

I taket hänger lampan Coral från David Trubridge. Den kostar cirka 10 000 kronor.

I vad som ser ut som ett avkopplingsrum så brer en läcker konjaksfärgad lädersoffa ut sig. Det är modellen Ritzy från Dux. Ny kostar soffan 122 000 kronor, men den soffan som står hemma hos Micke och Sanna ser ut att ha lite charmig patina så vi gissar att der rör sig om en vintagesoffa.

På auktionssajten Bukowskis brukar de begagnade Ritzy-sofforna gå på cirka 15 000 - 25 000 kronor.

Rummet är även tapetserat med tapeten Ancient Tartar från Mulberry. En rulle kostar 3 200 kronor. För att tapetsera cirka 20 kvadrat behövs minst tre rullar, helst fyra rullar.

Även här står soffbordet Ninety från Ox Denmarq.

Runt det stora matbordet finns det plats för många gäster, som kan sitta riktigt bekvämt i Hans Wegners danska design – nämligen den så kallade Y-stolen. Stolen kostar cirka 5 100 kronor styck – så totalt har de stolar för lite över 40 000 kronor runt matbordet.

Y-stolen designades av Wegner 1949. Bildkälla: Naina Helén Jåma/TT Bild

Sannas hund har gjort sig hemmastadd i Y-stolen. Som tur är har de en skyddande lädersits på stolen, som är en riktig dyrgrip! Bildkälla: Instagram/sannalundell

Imponerande och snyggt, säger vi!

Så mycket kostar dyrgriparna hemma hos Mikael Persbrandt och Sanna Lundell

Stolar från Thonet: 15 600

2 fåtöljer från Svenskt Tenn: 106 400

Soffa från Svenskt Tenn: 50 000

Soffa från Dux: 25 000

Fåtöljen Bikini från Hans Olsen: 65 000

Lampa av David Trubridge: 10 000

Stolar från Hans Wegner: 40 000

Lampan Arco för Flos: 34 000

2 soffbord från Ox Denmarq: 12 000

Tapet från Mulberry: 12 800

Fotografi på Marilyn Monroe: 90 000

TOTALT: 460 800 kronor