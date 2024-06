Katrin Zytomierska döms – tvingas betala 200 000

Katrin Zytomierskas företag Clean Eating har tidigare i år ålagts böter på över en miljon kronor för felaktig reklammärkning på Instagram.

Under våren hamnade företaget återigen i trubbel efter att ha använt Abbas låt "The Winner Takes It All" i en Instagram-reklam 2022. Clean Eating vägrade först betala 50 000 kronor, och sedan 100 000 kronor, till skivbolagen Polar och Universal.

Enligt en domen som kom i dag från Stockholms tingsrätt ska Zytomierskas bolag Clean Eating betala 100 000 kronor vardera till skivbolagen Polar och Universal. Hon ska även betala rättegångskostnaderna på 500 000 kronor.

Katrin Zytomierska döms till böter

Universal och Polar hävdade i sin stämningsansökan att Abbas musik aldrig tillåts i kommersiella sammanhang. De krävde 200 000 kronor i ersättning samt betalning av deras rättegångskostnader.

– De menar att Abba är unika och står över alla andra artister. Jag ifrågasatte detta i rätten och tror inte att någon vet att Abba anses vara överlägsna alla andra artister i världen, sa Zytomierska under rättegången i maj.

