I slutet av 2023 stod det klart att en av många folkkära tv-profiler lämnar rutan för gott. Anna Lindmarker jobbade på TV4 i 26 år, men gjorde sin sista sändning den 30 december 2023.

– Det här var min sista sändning. Jag ber att få tacka, det har varit en ära, sa hon i den allra sista sändningen klockan 22 på kvällen den 30 december.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Anna Lindmarker om TV4: "Speciell arbetsplats"

Efter att ha slutat på kanalen kom hon att rikta kritik mot TV4 i och med de nedskärningar de genomfört för att spara pengar, då tv-huset haft det kämpigt en längre tid.

Hon ansåg att det är anmärkningsvärt att både TV4 och andra medier genomför nedskärningar i en tid där desinformation sprids i allt större utsträckning.

– Jag är förvånad. TV4 har ändå genererat en vinst till alla ägare, dels till Bonnier och dels till Telia. Har man inte sparat de pengarna för sämre tider? Varför inte då? Jag tycker att det är anmärkningsvärt och det gäller inte bara TV4. Även andra medier gör så. Har man inte tänkt på att man ska ha en buffert, som man gör i en hushållsekonomi?, frågar hon sig i en intervju med TT.

Vidare slog hon fast att TV4 är en arbetsplats dit man kommer för mer än bara att jobba.

– TV4 är en väldigt speciell arbetsplats, för många av oss är inte bara arbetskamrater utan verkligen kamrater. Kamratskapet och den här känslan som finns på en nyhetsredaktion där vad som helst kan hända kommer jag att sakna.

Anna Lindmarker arbetade i 26 år på TV4. Tillsammans med parhästen Steffo Törnquist var hon mångårig programledare för bland annat Nyhetsmorgon. Foto: Claudio Bresciani/TT

Så mycket tjänade Anna Lindmarker

Under sina år som ett av många ansikten utåt för kanalens nyhetssändningar kom det också att ge eko på intäktssidan för Lindmarker.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om lönen hon inkasserade 2021, då hon fortsatt arbetade på TV4. Hon hade då en genomsnittlig månadslön på saftiga 97 691 kronor.

Anna Lindmarkers otippade koppling till stjärnan

I dag lever hon ett lugnare liv där hon satsat på en egen Youtube-kanal för sin bokklubb.

Hon har även flyttat till ett radhus på Lidingö där hon bor med den yngsta sonen och familjens hundar.

Och just hundarna kommer snart att synas i ett minst sagt otippat sammanhang.

På Instagram avslöjar Lindmarker att de pälskbeklädda vännerna Emmylou, Baloo och Tingeling kommer synas på ingen mindre än Per Gessles kommande album ”Sällskapssjuk”.

”Tillsammans med sin idol @pergessle på hans kommande album. Helt underbart! De älskade honom”, skriver Lindmarker.





Även artisten själv, som haft enorma framgångar med Gyllene Tider och inte minst Roxette som var ett av världens största band på 1990-talet, har delat bilden på de söta krabaterna på sin Instagram.

”New album October 25! New single PLÅSTER out now, folks!”, skriver han.