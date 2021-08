Många av oss tänker på kändisar som glamourösa, lyxiga, kanske till och med perfekta. Men oväntat många kändisar rent ut sagt har riktigt dålig hygien...

Mila Kunis och Ashton Kutcher använder inte tvål

Nyheter24 har tidigare rapporterat om att skådespelarparet Mila Kunis, 37, och Ashton Kutcher, 43, knappt använder tvål när de duschar, samt att de endast badar sina barn när de är smutsiga.

Bildkälla: Tibor Illyes/TT.

Zac Efron duschar inte

Zac Efron, 33, älskar att träna. Men något han inte tycker är lika kul är att duscha. Det har en av hans kollegor från High School Musical berättat, enligt Throwbacks.

Faktum är att han kan gå flera dagar utan att duscha, trots att han tränar nästan dagligen. Istället använder han våtservetter för att hålla sig ren.

Bildkälla: Joel C Ryan/TT.

...Inte Brad Pitt heller

Det här med att rengöra sig med våtservetter tycks vara en riktig hit i Hollywood. Det är nämligen en metod som skådespelaren Brad Pitt, 57, också använder sig av.

– Jag har sex barn. Allt jag behöver göra är att ta våtservetter och torka under armhålorna. Herregud, jag blir kissad på hela dagarna, jag har inte tid att duscha, har han berättat för People.

Bildkälla: Jordan Strauss/TT.

Megan Fox spolar inte

Megan Fox, 35, är känd som en av Hollywoods hetaste skådespelare. Men vad som förmodligen förvånar de flesta är att hon ofta glömmer att spola efter att ha varit på toaletten.

– Jag är en hemsk person att leva med, jag städar inte, mina kläder ligger kvar där jag senaste tog av dem. Jag glömmer att spola på toaletten, mina vänner säger "Megan, du dumpade ett stort lass i toan och spolade inte", har hon berättat enligt Throwbacks.

Bildkälla: Chris Pizzelo/TT.

Robert Pattinson tvättar inte håret

Twilight-stjärnan Robert Pattinson, 35, är mångas kändiscrush. Men visste du att han kan gå flera veckor utan att tvätta håret?

I en intervju med Extra fick han frågan om det är sant att han gått sex veckor utan att tvätta håret.

– Förmodligen, jag vet inte. Jag ser inte riktigt vad som är poängen med att tvätta håret, svarade han då.

Bildkälla: Jordan Strauss/TT.

Adele sög ut snor ur sitt barns näsa

Under en konsert avslöjade sångerskan Adele, 33, att en av hennes dåliga vanor är att hon petar i näsan.

– Du vet när du tar ut en, rullar den i handen och sprätter iväg den, sa hon under konsten.

– Alla som säger "ewww" - ni ljuger, ni måste ju göra något med era kråkor.

Rolling in the Deep-sångerskan har inte heller något emot att peta i hennes barns näsa. Hon berättade nämligen även om en gång då hon behövde använda munnen för att suga ut snor ur hennes sons näsa, rapporterar The Sun.

Bildkälla: Chris Pizzello/TT.

Miley Cyrus städar inte

Enligt flera källor levde Miley Cyrus, 28, i en riktigt sunkig miljö ett tag, innan hon blev tillsammans med exet Liam Hemsworth, 31, igen.

Enligt källorna ska Miley levt i ett hus fullt av "hundbajs och kiss, gammal mat och pizza kartonger, och smutsig disk". Samt en konstant lukt av gräs, rapporterar Ranker.

Bildkälla: Jordan Strauss/TT.

Julia Roberts använder inte deo

Julia Roberts, 53, är en av världens mest framgångsrika skådespelerskor. Hon är även en miljöhjälte som flera gånger uttalat sig om klimatkrisen. Bland annat gör hon rösten som "moder jord" i en video om ämnet.

Hon tänker så pass mycket på miljön att hon väljer att inte använda deodorant. Av samma anledning försöker hon även att "inte duscha regelbundet". Det har en gammal livvakt berättar enligt Cheatsheet.