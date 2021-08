Kourtney Kardashians, 42, ex Scott Disick, 38, har blivit känd för att dejta betydligt mycket yngre tjejer. Han har tidigare varit tillsammans med 22-åriga Sofia Richie, 24-årige Bella Banos och har nu ett förhållande med 20-åriga Amelia Hamlin.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om att Scott har fått kritik för att han bara dejtar unga tjejer. När han la upp en väldigt avklädd bild på Amelia på Instagram fick han följande kommentarer:

"Jag tänker inte ljuga, det är lite sjukt att Scott alltid dejtar tjejer som är mellan 18-19"

"Han är så slemmig".

Bildkälla: Stella Pictures.

Därför dejtar Scott Disick bara unga tjejer

Nyheter24 har även rapporterat om när Scott skulle försöka förklara varför han endast dejtar väldigt unga tjejer. Det var under "Keeping Up With the Kardashians Reunion Special Part 2" som han fick den frågan av programledaren Andy Cohen.

– Alla har fått det där om bakfoten att jag är ute och letar efter unga tjejer. Jag går inte ut och letar efter unga tjejer. De råkar bli attraherade av mig eftersom jag ser så ung ut. Det är vad jag intalar mig själv, svarade han då.

Bildkälla: Stella Pictures.

Amelia Hamlins mamma om dotterns relation

Amelias föräldrar är kända från The Real Housewives of Beverly Hills och heter Lisa Rinna, 58, och Harry Hamlin, 69.

När Lisa Rinna på onsdagen gästade Watch What Happens Live with Andy Cohen fick hon en fråga om hur hon känner kring dotterns relation med 38-åriga Scott.

– Hur tror du att jag känner!?, svarar hon, enligt People, och fortsätter:

– Jag kan säga såhär: Amelia är väldigt lycklig just nu och du vill bara att dina barn ska vara lyckliga, så jag och Harry är väldigt exalterade över att hon mår bra.

Amelia Hamlins föräldrar. Bildkälla: Stella Pictures.

"Han har tre barn"

Men så lugn lät inte Lisa Rinna när hon kommenterade dotterns relation med Scott i ett avsnitt av The Real Housewives of Beverly Hills tidigare i år. Då lät hon snarare chockad och bekymrad över den stora ålderskillnaden.

– Hon är 19 och han är 37 och har tre barn, hallå!?, sa hon då, enligt People.