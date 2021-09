Ex On The Beach-deltagaren Diana Baban, 29, och Youtubern Ben Mitkus, 26, träffades genom den gemensamma vännen Jasmine "Jasse" Gustafsson i slutet på 2018.

– Det blev att vi tog ett glas och jag och Ben började prata och allt bara flöt på. Vi klickade direkt, har Diana berättat i podcasten "Sweet but psycho".

Sedan den dagen var paret oskiljaktiga – och gav sig tidigare i våras ut på en långresa genom Europa.

Diana och Ben. Foto: Instagram/dianababan

Nu har Diana och Ben gjort slut

Men som en blixt från klar himmel gick Diana ut med den tråkiga nyheten att hon och Ben gått skilda vägar.

I ett känslosamt inlägg på Instagram skrev hon att det var Ben som initierat uppbrottet då han upplevt att deras relation blivit mer vänskaplig än kärleksfull.

Sedan dess har bägge två har kommenterat uppbrottet i sociala medier. I en video på Youtube har Ben beskyllt Diana för att inte kunna hantera hans adhd-diagnos – något hon i sin tur har nekat till.

Diana Baban: "Nej men usch"

Att komma tillbaka till vardagen efter att ett långt förhållande tagit slut är långt ifrån enkelt, och Diana har varit öppen med att hon känner sig väldigt nere efter sveket.

Därför blev hon extra upprörd under sin frågestund på Instagram under torsdagen, när följarna började ställa, enligt henne själv, märkliga frågor.

"Snälla kan vi dejta", skrev en följare i frågeboxen.

"Sorry to say it men jag är inte ett dugg intresserad haha", svarade Diana då.

Foto: Instagram/dianababan

Diana tackar bestämt nej

Hon skriver att hon har väldigt svårt att förstå alla de som är redo att börja dejta direkt efter att ett förhållande tagit slut, även om hon inte har något emot det.

"Så här tätt inpå skulle det kännas som att jag var otrogen? Nej men usch, så läskigt att ens tänka på det", skriver Diana Baban.