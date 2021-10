Sedan början av 2000-talet har Göteborgs stolthet Håkan Hellström, 47, haft en karriär som inte gått annat än spikrakt uppåt.

Med numera klassiska låtar såsom ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”, ”Ramlar” och ”Kom igen Lena” har Håkan blivit prisad, folkkär, omdiskuterad - och minst sagt välbetald.

Håkan Hellström. Foto: Thomas Johansson/TT

De senaste åtta räkenskapsåren, alltså sedan 2013, har artisten plockat ut drygt 26,3 miljoner kronor i lön. Svindlande, eller hur?



Hur mycket pengar tjänar Håkan Hellström?

Enligt uppgifter från Skatteverket som Nyheter24 tagit del av hade Håkan Hellström, under 2020, en fastställd förvärvsinkomst som landade på 2 357 600 kronor - pandemin till trots.

Foto: Adam Ihse/TT

Därmed kunde 47-åringen ta ut en månadslön på drygt 196 000 kronor.



Publikrekord och rekordlön för Håkan Hellström

Även om förra årets inkomst inte går av för hackor finns det ett år, under det senaste decenniet, som utmärker sig vad gäller Håkan Hellströms ekonomi: 2014.

Under detta år drog han in en årslön på 7 594 800 kronor, vilket alltså gav honom en månatlig inkomst på drygt 633 000 kronor.

Foto: Adam Ihse/TT

De hisnande miljonbelopp som rasslade in på artistens konto under 2014 kan sannolikt härledas till det faktum att han samma år slog Bruce Springsteens publikrekord på Ullevi. Hela 69 349 människor betalade för att vara på plats under den hyllade konserten.



Två år senare, i juni 2016, slog han publikrekordet på Ullevi två gånger om.

Foto: Adam Ihse/TT

Miljonförmögenheten i bolagen

Håkan Hellström äger och driver två aktiebolag: ”Tro och tvivel AB” OCH ”Bohus Dreamin’ AB”.

I det förstnämnda bolaget, ”Tro och tvivel AB”, som ska ägna sig åt allt från artistverksamhet till PR, omsatte man 5 188 000 kronor under 2020. Vinsten landade på 2 762 000 kronor, och tillgångarna beräknades uppgå till otroliga 146 282 000 kronor.

Foto: Maja Suslin/TT

I ”Bohus Dreamin’ AB” hade man under 2020 en omsättning på 1 379 000 och gick med 1 353 000 kronor i vinst. Tillgångarna? De uppmättes till 11 164 000 kronor.



Håkan Hellström ska äga samtliga aktier i bägge bolag, och sitter därmed på över 157 miljoner kronor bara sett till bolagens tillgångar.

Håkan Hellströms lön genom åren: