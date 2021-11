Alice Stenlöf befinner sig i Costa Rica på en lång och härlig semester. Här ska hon surfa, träna, äta god mat och skapa härligt innehåll till sina följare.

I en första vlogg från destinationen dyker ett väldigt bekant ansikte upp – nämligen Benjamin Ingrossos exflickvän Linnea Widmark.

Här dyker Linnea upp i Alice Stenlöfs vlogg. Foto: Youtube

Hon och stjärnan gjorde slut i i början av 2019 efter nästan sex år tillsammans. Ungefär ett halvår senare släppte Benjamin låten "Costa Rica", tillägnad den före detta flickvännen som lämnat Sverige för – ja, Costa Rica.

"I want to go to Costa Rica, so I can bring back my Linnea", sjunger Benjamin Ingrosso i låtens slutskede.

Linnea Widmark: "Hade velat lämna i ett år"

Men i en intervju med en sydafrikansk journalist har Linnea berättat att relationen mellan henne och Benjamin var dålig under en längre tid, och inte alls var något hon ville tillbaka till.

– När jag och min expojkvän gjorde slut var jag lyckligare än jag varit på länge, när jag var singel efter det. Jag var glad direkt, eftersom jag hade velat komma ur det förhållandet i ett år, säger hon i intervjun.

Under det sista året i förhållandet hade hon inte sexlust alls – och började till och med fundera på om hon var asexuell.

Så lever Linnea Widmark nu

Efter flytten till Costa Rica fylldes Linneas flöde av vackra bilder i den tropiska miljön.



I augusti förra året gick Linnea dessutom ut med den glada nyheten att hon hittat kärleken i Costa Rica. Då valde hon att hålla pojkvännen hemlig, men i januari i år la hon ut en första pussbild på henne och kärleken.

Mannen på bilden heter Ran Gamboa Montero och är, enligt hans Facebook, surfinstruktör på den populära surfskolan Lapoint i Santa Teresa.

Den plötsliga tystnaden

Men sedan i våras har det varit väldigt tyst från Linnea Widmark på sociala medier. Av hennes tvillingsysters Instagram att döma bor Linnea fortfarande i värmen – men vad hon jobbar med och om hon och pojkvännen Ran fortfarande är tillsammans, det förblir okänt.

Vem vet, kanske kommer Alice Stenlöfs Costa Rica-vloggar avslöja mer om just det!