Fröken Snusk om sitt raseriutbrott under Mello-repet: "Jätteledsen"

1. "When I’m gone" – Maria Sur

099-908 01 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 01 (3:60 kronor per röst)

2. "Norrland" – Engmans Kapell

099-908 02 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 03 (3:60 kronor per röst)

3. "The silence after you" – Dear Sara

099-908 03 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 03 (3:60 kronor per röst)

4. "Ahumma" – C-Joe

099-908 04 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 04 (3:60 kronor per röst)

5. "Dragon" – Liamoo

099-908 05 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 05 (3:60 kronor per röst)

6. "Unga & fria" – Fröken Snusk

099-908 06 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 06 (3:60 kronor per röst)