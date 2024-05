När Anders Bagge gjorde debut i Melodifestivalen 2022 var det med galopperande scenskräck. Trots det gick det vägen och hans bidrag "Bigger than the universe" hamnade på andra plats i tävlingen.

Anders Bagge aktuell med Diggiloo

När han i sommar ska ge sig ut på vägarna som en av artisterna på årets Diggiloo-turné är det även denna gång med viss scenskräck, även om den har blivit bättre.

— Jag bara måste våga göra sådana här grejer. Man får inte missa chanser som kommer, och man måste vara i nuet, säger han.

På Melodifestivalscenen var Bagge "så rädd att jag trodde att jag skulle dö" – men med offentligheten kommer ett ansvar att visa vägen för andra, menar han:

— Om jag kan, trots att jag tycker att det är läskigt, då kanske någon annan också kan. Det är därför jag också har varit öppen med att jag har adhd och har haft panikångest. Man måste vara en förebild tycker jag.

Anders Bagge. Bildkälla: Magnus Lejhall/TT Bild

Anders Bagge har tidigare turnerat med Robert Wells, men beskriver Diggilooturnén som något helt annorlunda.

— Då var ju han huvudartisten. Nu är det jag och de andra artisterna som är Diggoloo, och det ska bli jättekul, säger han.

Därför stoppades Dogge Doggelito från Diggiloo

Bagge kommer att bjuda publiken på tre låtar. Melodifestivallåten förstås, men även nya singeln "Dansa med mig" samt Bagge-skrivna Celine Dion-låten "Have you ever been in love" som han gör som en duett tillsammans med Jessica Andersson.

Årets Diggiloo har föregåtts av kontrovers då Latin Kings-ikonen Dogge Doggelito, som skulle vara ett av dragplåstren, sparkades från turnén.

Dogge Doggelito. Bildkälla: Stella Pictures.

Anledningen var att han i en intervju berättade att han och flera kompisar som barn hade sex med en flicka i ett tält. Hans lättsamma ton kring händelsen väckte starka reaktioner och Diggiloo-grundaren Lasse Holm konstaterade att uttalandet stred mot den familjevänliga turnéns värderingar.

Dogge Doggelito berättade om hur de turades om att ha sex med en tjej i ett tält. Bildälla: TikTok

Men kontroversen påverkade inte övriga Diggiloo-artister, menar Anders Bagge.

— Vi hade inte ens träffats för att börja repa när det där hände. Men jag känner att jag inte ska uttala mig om saken, det är bättre att Dogge pratar om det själv, säger han.