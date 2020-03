Mello 2020: Här är startordningen för alla bidrag

Äntligen är alla deltävlingar avklarade och Andra chansen lika så. Det börjar alltså dra ihop sig till final i Melodifestivalen.

Vinnaren får som bekant representera Sverige i Eurovision Song Contest. Här är alla bidragen och startordningen för kvällen!

Victor Crone tävlar med bidraget "Troubled Waters". BIldkälla: Johan Nilsson TT/TT

1. Victor Crone - Troubled Waters

Först ut under kvällen är Victor Crone med det trallvänliga bidraget "Troubled Waters". Så trallvänligt att han knep en finalplats direkt efter sitt framträdande i den fjärde deltävlingen.

Vill du veta mer om Victor Crone? Då kan du läsa mer här!

Hans låt är skriven av Dino Medanhodzic, Benjamin Jennebo och Victor själv.

Paul Rey i Melodifestivalen 2020. Bildkälla: Naina Helén Jåma AP/TT

2. Paul Rey - Talking in my sleep

Bidrag nummer två är Paul Rey med låten "Talking in my sleep". Rey tog sig till final genom att slå Malou Prytz i en duell i Andra chansen.

Tycker du att Paul Reys låt låter bekant? Det är inte så konstigt!

Låten är skriven av Rey samt Lukas Hällgren och Alexander Standal Pavelich.

The Mamas i Mello 2020. Bildkälla: Fredrik Sandberg TT/TT

3. The Mamas - Move

Bidrag nummer tre i finalen är inga mindre än The Mamas med bidraget Move. De var med och vann förra året som bakgrundssångare till John Lundvik. Går de hela vägen i år igen? Läs mer om The Mamas här!

Låten är skriven av Melanie Wehbe, Patrik Jean och Herman Gardarfve.



Mohombi i Melodifestivalen 2020. Bildkälla: Pontus Lundahl TT/TT

4. Mohombi - Winners

Mohombi tog sig till finalen med bidraget "Winners" efter sitt framträdande i den tredje deltävlingen. Men blir Mohombi en vinnare i slutet? Det återstår att se.

Här berättar Mohombi om vänskapen med Cristiano Ronaldo: "Festade hela natten".

Winners är skriven av Jimmy Jansson, Mohombi och Palle Hammarlund.

Hanna Ferm. Bildkälla: Johan Nilsson TT/TT

5. Hanna Ferm - Brave

Det femte bidraget under kvällen är "Brave" som framförs av Hanna Ferm. Nu återstår det att se om hon kan vara modig nog att prestera under finalen.

Här kan du läsa om när Hanna Ferm berättar vad som hände på efterfesten med Benjamin Ingrosso!

Låten "Brave" är skriven av David Kjellstrand, Jimmy Jansson och Laurell Barker.

Mendez och Alvaro Estrella i Mello 2020. Bildkälla: Naina Helén Jåma/TT

6. Mendez ft. Alvaro Estrella - Vamos Amigos

Bidrag nummer sex i finalen står Mendez och Alvaro Estrella för. Den heter Vamos Amigos och är ett härligt dansant nummer.

Här kan du läsa allt du behöver veta om Mendez!

Låten är skriven av Palle Hammarlund, Jimmy Jansson, Jakke Erixson och Leo Mendez.

Dotter i Melodifestivalen 2020. Bildkälla: Claudio Bresciani TT/TT

7. Dotter - Bulletproof

Dotter, eller Johanna Jansson som hon heter, gick vidare direkt till final med bidraget Bulletproof. Frågan är hur den står sig mot de andra bidragen i musikfesten? Det får vi se på lördag!

Visste du att Dotter är vegan? Det och mer kan du läsa om henne här!

Bulletproof är skriven av Dotter, Erik Dahlqvist och Dino Medanhodzic.

Robin Bengtsson i Melodifestivalen 2020. Bildkälla: Fredrik Sandberg TT/TT

8. Robin Bengtsson - Take A Chance

Robin Bengtsson knep en direktplats till finalen med bidraget "Take A Chance". Han har gjort det förut, ska han göra det igen? Spännande!

Robin Bengtsson gästade Nyheter24:s program "Schlagerspaning" tidigare i år. Där berättade han bland annat om bebisplanerna – se avsnittet här!

Take A Chance är skriven av Jimmy Jansson, Karl-Frederik Reichhardt, Marcus Winther-John.

Mariette i Mello 2020. Bildkälla: Pontus Lundahl TT/TT

9. Mariette - Shout it out

I det nionde bidraget får vi höra på Mariette med låten Shout it out. En låt som gick direkt till final utan att passera gå i den fjärde deltävlingen.

Här hittar du allt du behöver veta om Mariette!

Låten är skriven av Thomas G:son, Cassandra Ströberg, Alex Shield och Mariette.

Felix Sandman i Mello 2020. Bildkälla: Naina Helén Jåma TT/TT

10. Felix Sandman - Boys with emotions

Felix Sandman gick vidare från Andra chansen med låten "Boys with emotions". Kan den gå hela vägen? Ja, det får vi reda på nu på söndag.

Här kan du läsa allt du behöver veta om Felix Sandman.

Låten är skriven av Tony Ferrari, Parker James, Peter Thomas, Philip Bentley, Nicki Adamsson och Felix Sandman.

Anna Bergendahl i Mello 2020. Bildkälla: Claudio Bresciani TT/TT

11. Anna Bergendahl – Kingdom Come

Anna Bergendahl vann Melodifestivalen 2010 med bidraget "This is my life". Kan hon upprepa succén tio år senare?

Vill du veta mer om Anna Bergendahl? Då kan du läsa mer här!

"Kingdom Come" är skriven av Bobby Ljunggren, Thomas G:son, Erik Bernholm och Anna Bergendahl.

Anis don Demina. Bildkälla: Naina Helén Jåma/TT

12. Anis don Demina - Vem e som oss

Sist ut i startfältet är den populära Youtubern och rapparen Anis don Demina med sitt bidrag "Vem e som oss".

Visste du att Anis don Demina kallades "Sajjk" förut? Läs allt om honom här!

"Vem e som oss" är skriven av Anderz Wrethov, Johanna Elkesdotter Wrethov, Anis Don Demina och Robin Svensk.