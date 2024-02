Tittarna kritiserar Danny Saucedos märkliga beteende i Mello

Danny Saucedo och hans bidrag ”Happy that you found me” gick raka vägen till final från gårdagen Mellodeltävling i Eskilstuna. Även Dotter med låten ”It’s not easy to write a love song” tog sig direkt till final.

När programledaren Carina Berg ropar ut att Danny Saucedo har gått vidare så ska han genomföra sin låt en gång till. Artisten går då igenom publikhavet samtidigt som han han sjunger sitt bidrag.

På vägen mot scenen stannar Danny Saucedo vid ett barn som har en leksaksstav som lyser.

– Får jag den?, säger han.

Barnet skakar på huvudet.

– Nej?, säger han och tar staven från barnet.

Danny Saucedo tar en leksaksstav från barn i publiken. Foto: Skrärmdump/SVT

Tittarna reagerade starkt

Händelsen har väckt starka reaktioner och klippet har fått stor uppmärksamhet på sociala medier. En Tiktokvideo med incidenten har i skrivande stund fått över 385 000 visningar.

I kommentarsfältet kritiserar tittarna Danny Saucedos beteende.

"Om det där var jag o var liten, jag hade börjat bölat"

"Omg, jag som alltid trott att han är väldigt snäll!"

"Jag dör stackarn nickade ju nej"

"Reagerade också på det och tyckte synd om henne"

