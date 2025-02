Det tycker Victoria Silvstedt egentligen om Måns Zelmerlöw

Den 1 mars är det dags för den femte deltävlingen i Melodifestivalen 2025. De som hittills tagit sig till finalen i Stockholm är Maja Ivarsson, John Lundvik, Klara Hammarström, Erik Segerstedt, Greczula, Annika Wickihalder, Måns Zelmerlöw och KAJ.

Direkt efter den femte deltävlingen i Jönköping så hålls även finalkvalet, där de artister som inte tog sig direkt till final får en ny chans. De bidrag som hittills tagit sig till finalkvalet är Meira Omar, Kaliffa, Dolly Style och Ella Tiritiello.



Deltävling 5 – alla artister och startordning

De som tävlar i den femte deltävlingen är följande artister:

1. Arvingarna – ”Ring baby ring”

2. Arwin – ”This dream of mine”

3. Saga Ludvigsson – ”Hate you so much”

4. Victoria Silvstedt – ”Love it!”

5. Vilhelm Buchaus – ”I'm yours

6. Scarlet – ”Sweet n' psycho”

Victoria Silvstedt under torsdagens pressträff inför deltävling 5. Foto: Jessica Gow/TT

Victoria Silvstedt tävlar i Melodifestivalen 2025

För Nyheter24 har Victoria Silvstedt berättat om vad som står på hennes “rider”, om förberedelserna inför framträdandet och om relationen till Mello-konkurrenten Måns Zelmerlöw, som satt i panelen under hennes medverkan i “Masked Singer”.

Victoria Silvstedt var "Isvargen". Foto: Magnus Ragnvid/TV4

Vem skulle du säga är ditt största hot i startfältet?

– Det är mycket hot här. Jag tror det är all over the place. Du har Måns Zelmerlöw, du har Arvingarna, du har så många nya up and coming, helt otroliga artister. Jag tror det är hot från alla håll. Jag får göra mitt bästa. Jag får bring some glamour till show och ha lite kul. I'm here just to shine!

På tal om Måns, du har ju träffat honom i samband med Masked Singer. Hur är han bakom kulisserna?

– Ja, jag är ett stort fan av Måns. Han är jättecool. Han är ju så himla van och ett proffs. Så ja, jag kanske frågar honom om några tips om vad man ska göra innan man går på scen.

– Det var lite lättare med masken, när ingen vet vem man är.

Den nya panelen i "Masked Singer". Klas Hjerterberg/TV4

Det står på Victoria Silvstedts rider

Nyheter24 träffade även Victoria Silvstedt på QX-galan, och frågade henne då om förberedelserna inför den stora tävlingen.

Hur förbereder du dig nu inför ditt framträdande?

– Jag vaknar på morgonen och sätter på låten, och försöker gå igenom koreografin och mata in den i skallen Jag tar också sånglektioner, och jag försöker hålla mig i form för den är i ganska högt tempo, så jag måste röra på mig mycket. Jag måste keep my heartbeat going. Det är inte bara att stå där och skrika. Det är full on.

Vad kommer du vilja ha i logen på Melodifestivalen? Vad kommer stå på din rider?

– Mycket vatten, mycket champagne, mycket frukt. Och så vill jag ha mörk choklad och happy bubbles. Och laddare till mobilen.

Vilka kommer du ha i publiken?

– Jag kommer ha min syster och hennes barn, mina kusiner och min agent och några vänner från Bollnäs. Jag har inte så stor släkt men jag får ta med dem som jag har.

