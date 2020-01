Idag fyller Greta Thunberg år – här är hennes liv i bilder

Idag är det den tredje januari, och det är inte vilken dag som helst. Det är nämligen Greta Thunbergs födelsedag. Klimataktivisten fyller 17 år.

Året som gått har hon släppt en bok, fått kritik av president Donald Trump, korsat Atlanten två gånger, hamnat i Twitter-bråk med det tyska tågbolaget Deutsche Bahn. Här kommer Thunbergs liv i bilder!

GRETA THUNBERGS HÄNDELSERIKA FRAMGÅNGSSAGA

Det hela började den 20 augusti 2018 när Greta Thunberg satte sig utanför riksdagshuset i Stockholm med skylten som det stod ”Skolstrejk för klimatet” på. Sedan satt hon där varje dag fram till riksdagsvalet den 9 september.



Foto: Hanna Franzén / TT. Greta Thunberg med sin kända skylt.

I januari 2019 reste Greta Thunberg till World Economic Forum i Schweiz där hon fick mycket uppmärksamhet för sitt beslut att ta tåget dit. Samtidigt riktade klimataktivisten kritik mot flera mötesdeltagare som hade åkt dit i sina privata jetplan.



I februari och mars reste Greta Thunberg runt i Frankrike och Tyskland för att delta på stora klimatdemonstrationer. Hon träffade då Frankrikes president Emmanuel Macron.



I maj kom Thunbergs bok ”No one is too small to make a difference”. Boken innehåller elva av hennes tal.

Foto: Gretas Thunbergs instagram. Greta Thunberg på båten Malizia II.

I augusti påbörjade Thunberg sin färd till Manhattan i USA från Plymouth i England. Resan över Atlanten tog drygt två veckor. Hon reste med tävlingsbåten Malizia II för att delta i FN:s klimattoppmöte i New York.

Greta Thunberg under sitt kända "How dare you"-tal. Foto: Pontus Lundahl / TT.

När Thunberg hade korsat det stormande havet så reste hon minst sagt en del – närmare bestämt 800 mil under oktober månad.

14 november så stod det klart att Youtube–paret Elayna Carausu och Riley Whitelum skulle ta 16–åringen tillbaka över Atlanten. Tillsammans med äventyraren Nikki Henderson, Svanthe Thunberg och parets barn Lenny styrde de skutan La Vagabonde mot Spanien.



Efter en lång resa med många om och men anlände äntligen Greta Thunberg till FN:s klimattoppmöte COP25 i Madrid och höll sitt tal 11 december.



Foto: Greta Thunbergs instagram. Greta Thunberg på COP25.

18 december kom Thunberg hem till Sverige efter en lång resa över havet kantad av både sjösjuka, dans och kritik från tyska tågbolaget Deutsche Bahn.

Foto: Greta Thunbergs Instagram. Greta Thunberg ombord på tåget som tillhör det tyska tågbolaget Deutsche Bahn.

Thunberg hade då varit borta från sitt hem i hela fyra månader, deltagit i flera demonstrationer i olika länder och lyckats segla över Atlanten två gånger.



Under julen har Thunberg varit hemma med familjen och förhoppningsvis fått lite julefrid och tid att vila.

GRETA THUNBERGS FRAMTID

Till hösten kommer Thunberg att börja gymnasiet då sabbatsåret som klimataktivisten tagit går mot sitt slut. Innan dess har klimamataktivisten uttryckt att hon gärna skulle vilja besöka Kina, om hon skulle få en inbjudning dit.



Nyheter24 önskar Greta Thunberg grattis på födelsedagen!