Under 30 säsonger har hundratusentals tittare suttit hemma i soffan och förfärats över skuldbergen de medverkande i Lyxfällan lyckats samlat på sig. Och vissa skulder har varit mer svindlande och minnesvärda än andra.



Nyheter24 listar 8 av de värsta skulderna i Lyxfällans historia.

1. Samlade på sig en miljon i skulder – under ett år

Eva, då 64, medverkade i Lyxfällan 2021 då hennes make hade lämnat henne med en stor skuld efter sin hastiga bortgång. Men under programmets gång visade det sig att makens summa i själva verket bara utgjorde en liten del av Evas skuld.

Under året efter hennes mans bortgång hade Eva själv sexdubblat skuldsiffran – och själv samlat på sig över en miljon i skulder. Något som gjorde att hon, när Lyxfällan grep in, hade en total skuld på nästan tre miljoner kronor.

– Det är en käftsmäll, sade Eva i programmet.

2. Satte skuldrekord i Lyxfällan – riskerade att bli hemlös

Magnus, som medverkade i Lyxfällan 2018, hade som största intresse att shoppa teknikprylar. Om han inte skulle lyckas betala tillbaka det enorma skuldberget riskerade hela hans familj att hamna på gatan.

När Magnus i programmet fick reda på sin totala skuld kunde han knappt tro att det var sant. Det visade sig att den var uppe i hela 2,5 miljoner kronor.

– Får han inte hjälp nu kommer vi antagligen behöva flytta, sade Magnus bonusdotter i tårar.

3. Köpte bilar för en miljon – trots att han drunknade i skulder

Niklas från Dalarna hade hamnat i en rejäl ekonomisk knipa när han medverkade i Lyxfällan 2019 – detta till följd av hans intresse för gamla raggarbilar, båtar och snöskotrar.

Efter att ha betalat för sina intressen med sms-lån och blancolån hade Niklas en halv miljon liggandes hos inkasso, en miljon kronor i blancolån och över två miljoner i lån. Dessutom hade han köpt diverse bilar för nästan en miljon kronor.

Han riskerade därför att förlora sitt belånade hus, vilket är hemmet han och hans barn bodde i.

– Jag hade gett upp, det gick inte att göra någonting åt situationen, sade Niklas till Nyheter24 efter programmet.

4. Hade 245 skulder hos inkasso – ägde ändå nio fordon

Under våren 2021 fick tittarna träffa Sara och Willy som hade varit skuldsatta så länge som de kunde minnas. Räkningarna hamnade på hög hos kronofogden och inkasso när paret istället lade pengar på snacks, elektronik – och hela nio fordon.

Sara och Willys totala skuld hamnade, i programmet, på närmare en miljon kronor. Och paret slog rekord – i att ha svindlande 245 obetalda skulder hos 19 olika inkassobolag.

– Jag har aldrig hört talas om så många obetalda räkningar och inkassoärenden, aldrig någonsin, sade Lyxfällans Magdalena Kowalczyk.

5. Köpte ost och Trisslotter: "Svåraste fallet i Lyxfällan"

Paret Micke och Isabelle såg vi i Lyxfällan 2017 då de hade extrema kostnader för sina lån varje månad. Trots det gick en stor del av deras utgifter till ost.

– Vi äter ost till allt, man kan ta några skivor ost istället för att äta godis, säger Micke.

Situationen hade gått så långt att Kronofogden försökte sälja parets lägenhet – något som de försökte lösa med att vinna på Trisslotter för att kunna köpa en ny bostad.



– Jag kan lätt säga att det här seglar upp på topp 3 av de värsta fallen i Lyxfällan någonsin, sade Patrick Grimlund.

6. Paret fick reda på skuldsumman – bröt ihop

I Lyxfällan 2021 fortsatte Selmin och Amelas skuldberg växa till följd av spelmissbruk och shoppingberoende. Han spelade bort sina pengar och drog sig undan från familjen, och hon vände sig till shopping.

När Lyxfällans Magnus Hedberg avslöjade deras svindlande lånesumma bröt paret ihop i tårar. Deras skuld låg på 1,8 miljoner kronor bara på konsumtion, men de hade ändå lyckats hålla sig borta från Kronofogden.

Att ha så mycket krediter men ändå inte vara hos Kronofogden är något som Magnus Hedberg menade var "helt unikt".

– Helt ny nivå av överkonsumtion, sade Magnus Hedberg.

7. Brände 500 000 på en timme – slog rekord i programmet

I Lyxfällan 2018 ryckte experterna in för att hjälpa Christoffer som bodde med sitt ex Sanne. Båda två slog under sin medverkan flera rekord som man då aldrig hade sett i programmets historia.

Förutom att Christoffer spelade bort 500 000 kronor på bara en timme hade han också den högsta månadskostnaden i Lyxfällans historia. Paret gjorde nämligen av med hela 108 500 kronor varje månad.

– Det här är ett otäckt Lyxfällan-rekord. Vi har aldrig varit över 100 000 förut, sade Magnus Hedberg i programmet.

8. Lånade pengar för att hjälpa andra – hade miljoner i skulder

När Lyxfällan 2021 träffade Jenipher, som levde med sitt 6-åriga barnbarn, var situationen akut. Hon hade länge stöttat sina tre fullvuxna barn ekonomiskt, och även skickat pengar till familj och vänner i Kenya.

Efter en sjukskrivning började hon ta sms-lån och skulderna lades på hög. Den slutgiltiga skuldsumman landade på närmare 1,4 miljoner kronor, med nära 700 000 hos inkasso – och 400 000 i blancolån.

Hedberg förklarade att den enda vägen att gå var att sälja bostadsrätten hon bodde i – för att inte riskera att förlora vårdnaden om sitt barnbarn.

– Han brukar säga ”Mormor, lovar du att inte lämna mig” och då svarar jag att mormor inte ska någonstans, berättade Jenipher i tårar.

