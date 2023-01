Faang slickar såren efter katastrofår

Fakta: Guide till veckans Faang-rapporter Tisdag 31 januari: Det mjukstartar med Stockholmsbaserade Spotify, som med sin starka position inom musik- och pod-marknaden ibland får vara med när Faang diskuteras. Analytiker räknar i snitt med att Spotify redovisar en förlust per aktie på 1:29 euro på en omsättning på nästan 3,2 miljarder euro. Onsdag 1 februari: Dags för rapport från Meta Platforms med flaggskepp som Facebook och Instagram i portföljen. Meta väntas redovisa en vinst per aktie på 3:01 dollar per aktie på en omsättning på 31,6 miljarder för fjärde kvartalet. Torsdag 2 februari: Kulmen kommer dock först när Amazon, Alphabet och Apple rapporterar. Från Amazon väntas en vinst per aktie på 52 cent och en omsättning på nästan 146 miljarder dollar för fjärde kvartalet. Alphabet väntas redovisa en vinst på 1:31 dollar per aktie och en omsättning på 64,5 miljarder. Apples, som redovisar första kvartalet i sitt brutna räkenskapsår, väntas rapportera en vinst per aktie på 1:94 dollar på en omsättning på 121,5 miljarder. Källa: Bloomberg

Omkring en fjärdedel av USA:s 500 största börsbolag – i S&P 500-index – har redan rapporterat bokslut för 2022. Det ser ganska bra ut hittills. De flesta, omkring 70 procent av rapportörerna har klått förväntningarna.

Men i veckan är de dags för fyra av de riktigt stora teknikbjässarna på Wall Street – de så kallade Faang-bolagen – att kabla ut sina resultat för fjärde kvartalet i fjol och tillväxtutsikterna för i år på marknaden: Facebook-ägaren Meta Platforms på onsdag följd av Iphone-tillverkaren Apple, näthandelsgiganten Amazon och Google-ägaren Alphabet på torsdag,

Det femte bolaget som formellt ingår i Faang-klubben – strömningsjätten Netflix – har redan presenterat sitt bokslut. Det visade en betydligt kraftigare tillväxt i antal abonnenter än väntat, netto plus 7,7 miljoner mot snittprognosen på 4,5 miljoner.

Spotify höjer priserna?

Och pengarna strömmar in. Netflix så kallade fria kassaflöde i fjol summerades till 1,6 miljarder dollar, vilket kan jämföras med ett mål på 1 miljard dollar. Och i år väntas kassaflödet nästan fördubblas till 3 miljarder dollar – vilket, om det inte blir några stora dyra förvärv, exempelvis kan delas ut till ägarna i form av återköp under året, enligt Netflix.

Det svenska bidraget i segmentet, strömningstjänsten Spotify, planerar att presentera sina räkenskaper på tisdag.

Spotify har inför detta anslutit sig till den växande skara bolag i sektorn som skär ned på personalen, med ett varsel av 6 procent av tjänsterna i bolaget – omkring 600 tjänster. Och inför rapporten spekuleras det just nu i om inte Daniel Ek och hans bolag måste ta rygg på konkurrenterna Apple och Amazon och höja priserna för att få upp sina marginaler.

Totalt har det inför rapporterna från Faang-bolagen varslats om personalneddragningar på sammanlagt 52 000 tjänster. Och på börsen har det varit tummen upp för de radikala åtgärderna, som öppnar för ökad lönsamhet.

Tog mest stryk

Många investerare räknar även med att Faang-bolagen får medvind när inflationen viker ned sig. Och bland analytiker är förväntningarna högt ställda efter katastrofåret 2022 – där de drastiska räntehöjningarna i inflationschocken slog hårt mot alla typer av tillväxtaktier.

Meta Platforms tog mest stryk på börsen i fjol, med ett kursras på 64 procent. Men det var kursslakt som gällde för hela den exklusiva klubben: Netflix rasade 51 procent, Alphabet 39 procent, Amazon 50 procent. Bäst klarade sig Apple, men även där var det rejält minus: ned 27 procent.

Enligt The Wall Street Journal förlorade Faang-bolagen tillsammans mer än 3 000 miljarder dollar (drygt 31 000 miljarder kronor) i värde i fjol. Det motsvarar ungefär 25 svenska statsbudgetar av 2023 års storlek.

Sedan årsskiftet pekar det dock tvärt uppåt för hela gänget: Meta Platforms plus 26 procent, Apple plus 12, Amazon plus 22, Netflix plus 22 och Alphabet plus 13 procent.

Stor så kallad uppsida

Många analytiker har trots det snabba kurslyftet betydligt högre riktpris på aktierna än nuvarande pris. Denna så kallad uppsida – som absolut inte är någon garanti för kursuppgångar – ligger exempelvis på omkring 27 procent för Alphabet och på 20 procent för Apple.

Sämst utsikter enligt analytikerkåren har Netflix, där riktpriset i snitt ligger under fredagens kurs trots det starka bokslutet.

Mjukvaru- och molnjätten Microsoft – som emellanåt också jämförs med Faang-bolagen – har sedan de rapporterade tidigare i veckan haft en del motvind på börsen, trots att resultat och intäkter såg bra ut.

Aktien ligger i och för sig på plus för året, men bara med 3 procent, vilket kan jämföras med Nasdaqs kompositindex på plus 11 procent. Det som får många bedömare och investerare att hissa varningsflagg är de osäkra tillväxtutsikterna för Microsofts molntjänst Azure.