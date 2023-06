Volvo Cars största ägare utreds

Under midsommarhelgen meddelades att Geely Holding satts upp på Ukrainas svarta lista då företaget fortsätter att sälja bilar i Ryssland via dotterbolaget Geely Auto och via skatteintäkter till Ryssland aktivt sponsrar Ryssland i kriget mot Ukraina.

Detta får nu flera aktörer att inleda en viss aktivitet, rapporterar Dagens industri, bland annat Göteborgs stad.

— Det är viktigt information som har kommit fram och vi ser på detta med stort allvar. Vi har styrelsemöte på onsdag och då kommer vi att hantera frågan, säger Diana Ghinea (MP), ordförande i styrelsen för Göteborg Stads Leasing (GLS) till tidningen.

Försvarsmakten har samtidigt inlett diskussioner med andra myndigheter och presstjänsten uppger att "initiala kontakter mellan myndigheter är tagna".

Enligt Sveriges Radio Ekot kan det även bli aktuellt för Västra Götalandsregionen med en bojkott.

— Ja, det kan det bli. Vi vill inte att några av Västra Götalandsregionens invånares skattepengar ska bli skattepengar i Ryssland och finansiera kriget, säger Håkan Andersson (S), ordförande i styrelsen för fastighet, stöd och service i regionen, till Ekot.