Har du parfymen? Den är värd 7 400 kronor

I takt med att mycket i samhället blivit dyrare de senaste åren på grund av den inflation som rått, har många sökt sig till köp- och säljsajter för att förhoppningsvis ro hem en bra affär.

På Tradera har man exempelvis märkt ett uppsving i allt från inredning och konst till teknik och skönhetsprodukter.

Tidigare i år såldes det legendariska spelet ”The Legend of Zelda – A link to the past” tillsammans med en Super Nintendo-konsol för hisnande 57 500 kronor på andrahandssajten.

Och det är inte bara Nintendo och Zelda som är populära, enligt sajtens kommunikationschef Sofia Hagelin.

– Drygt 100 000 dator- och tv-spel bytte ägare under det senaste kvartalet, det är 1 200 spel om dagen. Inom dator- och tv-spel säljs det allra mest inom PS4 följt av Nintendo Switch, XBOX 360, Nintendo Wii och NES Nintendo 8-bitars, har hon tidigare berättat för Nyheter24.

LÄS MER: Har du de här dyrgriparna? De är värda 57 500 kronor



Kvinna köpte Picassos tallrikar

2018 besökte en kvinna i New York Frälsningsarméns loppisbutik i jakt på lite porslin. Efter att ha hittat fyra likadana tallrikar med ett vackert motiv slog hon slag i saken och köpte dem för 65 kronor.

När hon sedan vände på dem och såg märkningen på baksidan kunde hon inte tro sina ögon. Hon hade köpt Pablo Picassos verk.

Efter att ha fått tallrikarna verifierade auktionerade hon ut dem på det anrika auktionshuset Sotheby’s i New York. Slutsumman efter den avslutade auktionen skrevs till motsvarande 380 000 svenska kronor.

Med andra ord går det att både äga dyrgripar eller med en stor portion tur att komma över dem på en loppis.

LÄS MER: Hon hittade Picasso-tallrikar värda en halv miljon på loppis



Tradera: "Parfymer är dyra"

Det är dock inte bara konst och teknik som säljs för stora summor. Åtminstone inte om man kikar på varukategorier som trendar just nu på köp- och säljsajten Tradera.

En varugrupp som ökat i försäljning är nämligen parfymer. Inför hösten och vintern har allt fler konsumenter valt att auktionera ut sina parfymer som stått oanvända eller inte passat dem. Andra säljer parfymerna eftersom de fått dem i present men har kanske inte tyckt att just den doften faller dem i smaken.

I ett pressmeddelande från Tradera redogör de för att parfymerna som sålts är dyra.

– Parfymer är dyra, och begagnatmarknaden ger parfymälskare möjlighet att upptäcka nya dofter till ett mer överkomligt pris, samtidigt som vi ser att fler konsumenter vill minimera sitt klimatavtryck genom att handla begagnat, säger Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.



Hon menar att det tidigare har funnits ett stigma kring att sälja begagnade skönhetsprodukter men att den trenden verkar försvinna, något Hagelin menar är bra för klimatet och i förlängningen planeten.

– Hur många gånger har man inte köpt en ny doft som man inte riktigt trivs med? Då är det väl toppen om någon annan kan få använda den istället för att den slängs, säger Sofia Hagelin



LÄS MER: Nyheter idag – aktuella nyheter från Sverige och världen

Foto: Henrik Montgomery/TT

Parfymerna säljs för tusenlappar

Men vilka dyrgripar är det då som sålts för dyra belopp? Av de fem dyraste herrparfymerna är det lägsta priset efter avslutad försäljning hela 5 200 kronor, vilket en säljare fick för sin Roja Dove – Aoud Parfum Niche.

Roja Dove - Aoud Parfum Niche, 100 milliliter, såldes för 5 200 kronor

Hugo Boss The Scent såldes för 5 250 kronor

Creed Aventus 15X01, 120 milliliter, såldes för 6 500 kronor

Creed Aventus 18g11, 250 milliliter, såldes för 7 300 kronor

Roja Parfums Fruity Aoud Parfum såldes för 7 400 kronor

LÄS MER: Boom för begagnad parfym - även bland killar

Roja Parfums Fruity Aoud Parfum har sålts för 7 400 kronor på Tradera. Foto: Skärmavbild fragrantica.com

Även när det kommer till damparfymer har summorna landat på flera tusen för en begagnad flaska. Av de fem dyraste är det lägsta priset 4 200 kronor, vilket en säljare fick för sin Coromandel Chanel.

Coromandel Chanel, 200 milliliter, såldes för 4 200 kronor

Tom Ford Vanille Fatale, 100 milliliter, såldes för 4 250 kronor

Roja Amber Aoud, 100 milliliter, såldes för 4 400 kronor

Bond No. 9 Tribeca, 100 milliliter, såldes för4 500 kronor

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum, 200 milliliter, såldes för 4 686 kronor

LÄS MER: Sälja gamla prylar? Här är 3 knep för att lyckas med annonsen



Den dyraste damparfymen på Tradera är Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum, som sålts för 4 686 kronor. Foto: Stella Pictures

MISSA INTE: Senaste nytt – ta del av det som händer just nu