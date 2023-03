Risk för fortsatt tågkaos även i sommar

Fakta: Vite på 24 miljoner Transportstyrelsen har pekat ut tre problemområden där Trafikverket inte har levt upp till de lagkrav som ställs: Tidsschemat i planeringsprocessen har inte hållits. I oktober fastställdes en redan försenad tågplan, där det fortfarande fanns spårkonflikter kvar att lösa mellan olika aktörer. Skyldigheter som finns gentemot de sökande under planeringsfasen har inte uppfyllts. Det handlar till exempel om att tågbolagen inte fått den information de behöver och att information inte varit samstämmig. Villkoren i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) har ändrats under pågående process utan att någon risk- och konsekvensanalys genomförts. JNB innehåller bland annat information och villkor för hur kapacitet ska tilldelas till sökande. Den 10 februari meddelade Transportstyrelsen att de beslutat att förelägga Trafikverket att åtgärda bristerna. Föreläggandet är förenat med vite kopplat till de tidsfrister som finns i tidsschemat för tågplanen. Sammantaget handlar det om 24 miljoner kronor. Källa: Transportstyrelsen

Senast 18 veckor innan ska Trafikverket meddela järnvägsbolagen sin planering för banarbeten. Detta har avtalats ner till 13 veckor, men av olika anledningar har det inte lyckats. För tågbolagen har det lett till försenade biljettsläpp både inför julen och påsken.

Med 15 veckor kvar till midsommar finns ännu ingen fastställd plan för banarbeten under sommaren. Enligt Trafikverkets presschef Bengt Olsson arbetar personalen fortfarande "intensivt både vardagar, kvällar, helger" med att få ordning på planeringen för våren.

— Sommaren är väldigt långt bort för oss än så länge – vi är inte där. Just nu jobbar vi för att vara klara till och med maj, säger han.

Trots det har exempelvis bolaget Vy Tåg valt att släppa sommarens biljetter på en preliminär tidtabell. Om några justeringar skulle ske, kommer resenärerna att kontaktas i god tid, enligt tågbolaget.

För SJ ligger en hel del avgångar fram till och med 28 maj ute till försäljning och bolaget räknar preliminärt med att kunna släppa sommarbiljetterna under andra halvan av mars.

"Går framåt"

Enligt Bengt Olsson är påskplaneringen klar för resor till Åre, samt för sträckorna Stockholm–Malmö och Göteborg–Malmö. Däremot återstår fortfarande Stockholm–Göteborg, där många banarbeten behövs.

— Det går framåt när det gäller påsk och Kristi himmelsfärd. Vi är inte riktigt där i att jobba lika fokuserat när det gäller sommaren än, men självklart har vi den i vårt uppdrag.

TT: Finns det risk att även sommarens planering blir försenad?

— Det är att ta ut händelserna lite i förväg, nu får vi se. Vi har haft ett uppdrag att ha 18 veckors framförhållning till järnvägsföretagen och det kommer att vara svårt att greja det under ett tag framöver. Vi har en klar ambition att vi ska börja fixa det under året, men vi är inte där just nu.

Hotas av vite

Trafikverket hotas med vite på 24 miljoner kronor från Transportstyrelsen för misslyckandet med att ge tågbranschen rätt förutsättningar att bedriva sin verksamhet och har till augusti på sig att ta fram förslag på åtgärder.

Enligt Bengt Olsson görs bland annat löpande uppgraderingar av det nya system som infördes i december för att planeringen ska gå snabbare framöver. Trafikverket jobbar också med att rekrytera nya planerare, men behöver "åtminstone ett trettiotal till", säger han.

— Allt eftersom det digitala stödet blir bättre och bättre, så kommer vi att kunna öka takten. Men det är ett långsiktigt arbete, så det kommer ta en stund innan vi är framme så långt som vi vill vara.