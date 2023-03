Låg svensk överdödlighet förvånar: "Överraskad"

Fakta: Coronapandemin i siffror Under pandemin har smittspridningen och dödssiffror sammanställts av flera universitet och nyhetsbyråer. Trots att många länder har olika sätt att rapportera ger siffrorna en hint kring hur pandemin slagit globalt: 675 miljoner smittade 6,9 miljoner döda 13,3 miljarder doser vaccin distribuerade USA är det värst drabbade landet i siffror med 1,1 miljoner döda. Som andel av befolkningen är Peru värst drabbat med över 660 döda per 100 000 invånare. I Sverige har över 23 700 personer avlidit med covid-19. Källa: Johns Hopkins University, Folkhälsomyndigheten

Sveriges överdödlighet under pandemin var lägst i hela EU, visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) som publicerades i Svenska Dagbladet förra veckan.

Siffrorna förvånade Mika Salminen, tidigare hälsosäkerhetsdirektör vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Finland valde under pandemin en tuffare strategi, med fler restriktioner.

— Sveriges siffror ser mycket bättre ut än man inbillat sig, säger han till Hufvudstadsbladet.

Sverige tog stor risk

Finland hade en överdödlighet på 8,7 procent under 2020-2022 jämfört med åren före pandemin, visar den nya sammanställningen. I Sverige var samma siffra 4,4 procent.

En aspekt som dock inte har vägts in är att den finska befolkningen är äldre än den svenska, enligt Salminen.

Under pandemins inledning fick Sveriges strategi – med mindre omfattande nedstängning av samhället än i många andra länder – stor uppmärksamhet. Mika Salminen erkänner också att han oroade sig över Sveriges vägval.

— Jag tänkte att Sverige tog en ganska stor risk. Då visste vi inte hur allvarlig sjukdomen var.

"Finland sköt upp dödsfallen"

Under 2020 dog 98 000 personer i Sverige, vilket kan jämföras med ungefär 90 000 ett vanligt år. De följande åren sjönk antalet döda till knappt 92 000 under 2021 och knappt 95 000 under 2022.

— Man kan säga att Finland sköt upp dödsfallen, medan Sverige tog en större smäll genast under pandemin, säger Mika Salminen till Hufvudstadsbladet.

Måttet överdödlighet brukar användas för att jämföra pandemins effekter i olika länder. Fler mått behövs dock för att utvärdera hur framgångsrik virushanteringen verkligen var, framhåller Salminen, vilket även Anders Tegnell sagt tidigare.

Under lördagen 11 mars är det exakt tre år sedan Världshälsoorganisationen WHO klassade coronaviruset som en pandemi.