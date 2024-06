Här blir det kallare väder och regn – slut på sommarvärmen

Tisdagen fortsätter att bjuda på värme och en del sol, men under kvällen och natten vänder det.

— Det blir lägre temperaturer och vi har ett regnväder som drar in nordost över landet imorgon. Innan det rör sig in över landets östra och norra delar så blir det en del sol och 20 grader, säger Sofia Söderberg, meteorolog hos SMHI, till TT på tisdagen.

Men för de som bor i de västra delarna av landet drar regnet in redan under natten, vilket betyder att det blir kallare under de tidiga morgontimmarna.

— Tittar man över hela landet blir det 15 till 20 grader och blåsigt med tidvis hårda vindbyar, säger hon.

Det finns fortfarande en del solchanser under andra halvan av veckan. Men främst blir det växlande molnighet och en del skurar.

Oklart om supervärmen kommer tillbaka

Även om graderna sjunker kommer det inte att vara kallt, menar Sofia Söderberg.

— Det är ingen kylig period även om det känns så om man tittar på det som varit, säger hon.

Men just nu finns det inget som tyder på att supervärmen kommer tillbaka i närtid.

— Det är inget som jag ser just nu och då är det 10 dygn vi tittar framåt. Vi får se i slutet av perioden där det är allt mer osäker utveckling.

Risk för gräs- och skogsbränder

SMHI har också flaggat för gräs- och skogsbränder. Under tisdagen har områden i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland haft risk för skogsbränder, medan det i Lapplandsfjällen handlat om gräsbränder.

— Det är något vi tittar på dagligen. Om vi tittar framåt så gäller det även imorgon, främst de norra trakterna. Sedan dämpas det senare i veckan och risken minskar, säger Sofia Söderberg.

I nuläget finns det fortfarande en fara för skogsbränder på Gotland och Öland under torsdagen och fredagen.