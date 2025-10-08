Stor krock i Stockholm – långa köer

En stor krock i Stockholm orsakar långa köer i morgontrafiken på trosdagen.

Fem bilar krockade på torsdagsmorgonen på Essingeleden i Stockholm. Olyckan skedde vid trafikplats Stora Essingen i riktning mot Uppsala.

En till sjukhus efter krock i Stockholm

Flera bilar fick bärgas från platsen, skriver P4 Stockholm.

– Tidigt var det två skadade, det var en som satt kvar i en bil. I slutändan var det en person som fördes till sjukhus, säger Alexander Westberg på räddningstjänsten i Storstockholm till Aftonbladet.

Skadeläget är oklart för den person som fördes till sjukhus.

Långa köer på Essingeleden