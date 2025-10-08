Stor krock i Stockholm – långa köer

Fem bilar krockade på torsdagsmorgonen på Essingeleden i Stockholm. Olyckan skedde vid trafikplats Stora Essingen i riktning mot Uppsala.
En till sjukhus efter krock i Stockholm
Flera bilar fick bärgas från platsen, skriver P4 Stockholm.
– Tidigt var det två skadade, det var en som satt kvar i en bil. I slutändan var det en person som fördes till sjukhus, säger Alexander Westberg på räddningstjänsten i Storstockholm till Aftonbladet.
Skadeläget är oklart för den person som fördes till sjukhus.
Långa köer på Essingeleden
Olyckan har orsakat långa köer norrut. Två av fyra körfält är avstängda på E4/E20 Essingeleden vid Gröndal i riktning mot Uppsala. Även Södra länken påvekras och flera infarter är avstängda.