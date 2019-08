Ett år med Greta Thunberg – här är hennes otroliga resa

Greta Thunberg har på kort tid blivit klimataktivisternas rockstjärna, och det är lätt att glömma bort att den vältaliga och populära klimatkämpen endast är 16 år gammal.

I lite över ett års tid har hon varit i rampljuset och spritt sitt budskap och det är faktiskt så att hela började med en debattartikel i Svenska Dagbladet – en debattartikel som skulle leda till något mycket större.

30 maj 2018 – Greta får sin debattartikel om klimatet publicerad i Svenska Dagbladet

Greta fick chansen, efter att ha vunnit SvD:s tävling där unga fick skickat in debattartiklar om klimatet, att få hennes text publicerad på sajten. Artikeln blev en succé och delades av läsare flera dygn i rad.



20 augusti 2018 - Gretas första skolstrejk

Gretas inlägg vid hennes första skolstrejk. Bildkälla: Instagram / @gretathunberg

Den 20 augusti 2018 beslutade sig Greta att anordna sin första skolstrejk. Planen var att strejka fram tills valdagen, den 9 september – men det blev ju så mycket mer.

1 september 2018 – blir publicerad i brittiska The Guardian

Greta Thunberg fångar den internationella pressens uppmärksamhet. Bildkälla: Instagram / @gretathunberg

Vid det här laget började Greta fånga uppmärksamheten från internationell press. Hennes budskap började nu sprida sig som en löpeld.

8 september 2018 – Skolstrejken fortsätter

Skolstrejken fortsätter. Bildkälla: Instagram / @gretathunberg

Dagen innan valet 2018, tre veckor efter att Greta beslutat sig för att strejka, meddelar hon allmänheten att hon planen har ändrats.

I ett inlägg på Instagram berättar hon att skolstrejken fortsätter enda tills att Sverige följer parisavtalet.

3 december 2018 - Deltar i COP24 i Katowice

Greta deltar i COP24. Bildkälla: Instagram / @gretathunberg

Här börjar det väl röra sig på riktigt för Greta. Den tredje september var hon en av flera kända talare vid FN:s klimatkonferens i Katowice, Polen.

18 januari 2019 – Greta gör uppmärksammad intervju i Skavlan

Greta Thunberg gästade Skavlan. Bildkälla: Instagram / @gretathunberg

Greta intervjuas i Skavlan och berättar öppet om sin diagnos och hur den påvekar henne. Intervjun får stor spridning både i Sverige och internationellt.

25 januari 2019 – Greta talar i Davos

Greta talade i Davos. Bildkälla: Instagram / @gretathunberg

Greta talade på världsekonomiska forumet i Davos. Andra talare som var på plats var bland annat Jane Goodall, Will.iam och Bono.

8 mars 2019 – Vinner pris som årets kvinna

Greta vinner pris som årets kvinna. Bildkälla: Instagram / @gretathunberg

På den internationella kvinnodagen får Greta Thunberg utmärkelsen årets kvinna 2019 av Expressen.

13 mars 2019 – Nomineras till Nobels fredspris

Greta Thunberg nomineras till Nobels fredspris.

Det var politikern Freddy André Øvstegård från Sosialistisk Venstreparti som nominerade henne till det prestigefyllda priset.



"Vi har nominerat Greta eftersom klimatförändringarna är en av de största orsakerna till krig och konflikter i världen. Den otroliga rörelse Greta har satt igång är ett viktigt fredsbidrag", motiverade Øvstegård nomineringen med. Här kan du läsa mer om det!

17 april 2019 – Greta träffar påven i Vatikanstaten

Greta Thunberg träffar påven. Bildkälla: Instagram / @gretathunberg

Den 17 april 2019 träffar Greta påven – ett möte där påven gav sitt stöd till den unga klimataktivisten.

27 maj 2019 – Utses till en av världens 100 mest inflytelserika personer av Times Magazine

Inte nog med att Greta utsågs till en av världens 100 mest inflytelserika personer så fick hon även äran att pryda omslaget till den kända tidningen.

15 juni 2019 – träffar Barack Obama och talar på Brilliant Minds

Greta Thunberg träffade Barack Obama på Brilliant Minds. Bildkälla: Instagram / @gretathunberg

Greta fick chansen att tala på Brilliant Minds i Stockholm och väl där utbytte hon tankar och ord med USA:s förre president Barack Obama.

5 juli 2019 – Vinner utmärkelsen som Sveriges mäktigaste unga person





Den 5 juli utses Greta Thunberg av Nyheter24 till Sveriges mäktigaste unga person.

– Det känns otroligt. Jag är väldigt tacksam över det. Det visar vad den här rörelsen tillsammans har uppnått, sa Greta Thunberg till Nyheter24. Här kan du läsa hela intervjun med henne.



21 juli 2019 – tar emot priset "Prix Liberté"

Den 21 juli 2019 tog Greta emot priset Prix Liberté.

– Detta pris är inte bara till mig. Det är till hela rörelsen Fridays for future, för vi har åstadkommit det här tillsammans, sade Greta till DN då.



12 augusti 2019 – utnämnds till "game changer of the year"





Den 12 augusti basuneras det ut att Greta Thunberg blivit utnämnd till "The game changer of the year" av tidningen GQ.



– The game changer award skapades för Greta Thunberg. Hennes modiga engagemang kring klimatkrisen gör henne till en fullständig personifiering av det här priset. Vi kan inte vara stoltare över att fira henne, sade redaktören Dylan Jones om utmärkelsen. Här kan du läsa allt om det!

14 augusti 2019 – Greta Thunberg reser med segelbåt till USA

Greta seglar till USA. BIldkälla: Twitter / @gretathunberg

Greta Thunberg kastar alltså loss och ger sig ut till havs. Hon, tillsammans med besättningen, gav sig ut på en resa över Atlanten med slutdestination New York. Här kan du läsa mer om det!

Vad händer härnäst för Greta?

Ptja, det återstår verkligen att se. Men klimataktivisten går minst sagt en spännande framtid till mötes som blir intressant att följa.