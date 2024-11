Artikeln innehåller annonslänkar.

I slutet på oktober meddelade Apple att de ska lansera nya Mac-datorer. Modellerna, Macbook Pro, iMac och Mac Mini, drivs av det nya superchippet M4.

Det är den sistnämnda modellen, M4 Mac Mini, som nu hyllas till skyarna av recensenter.

Foto: Apple.se/Skärmavbild

"Ett litet underverk"

Mac Mini M4 har måtten 12,7 x 12,7 centimeter och en höjd på 5 centimeter. Det är betydligt mer kompakt än föregångaren, M2 Mac Mini, som mäter 19,7 x 19,7 centimeter och har en höjd på 3,6 centimeter.



M4 Mac mini till vänster, M2 Mac Mini till höger. Foto: Apple.se/Skärmavbild

Foto: Apple.se/Skärmavbild

Tekniksajten The Verges recensent Chris Welsh beskriver datorn som "ett litet underverk". Han menar att den trots sin lilla storlek är otroligt kraftfull.

"Under min testning av Apples omdesignade stationära Mac har jag blivit imponerad av all kraft och potential som packats in i denna mycket kompakta maskin", skriver han och tillägger:

"Den är mer än kapabel att hantera de flesta datoruppgifter idag, och om min M1 MacBook Air är något att gå efter, kommer Mac Mini inte att kännas långsam (eller ens i närheten av det) på åtminstone fyra eller fem år framöver."

Foto: Apple.se/Skärmavbild

Apples mest prisvärda dator?

Apple är inte direkt kända för att ha billiga priser, men i detta fall är det annorlunda. M4 Mac Mini basmodell kostar nämligen bara 8 495 kronor.

Detta är, enligt Chris Walsh, ett riktigt bra pris för vad man får.

"Med ett startpris på 599 dollar (8 495 kronor i Sverige, reds. anm) och 16 GB RAM som standard har M4 Mac Mini omedelbart blivit det mest prisvärda alternativet i Apples hela Mac-sortiment.", konstaterar han i recensionen.

Foto: Apple.se/Skärmavbild

Nackdelar med M4 Mac Mini

Men M4 Mac Mini är inte perfekt.

En liten detalj som många har stört sig på är att power-knappen finns på undersidan av den lilla datorn, vilket innebär att man varje gång måste lyfta upp den lite för att sätta på eller stänga av den.

En annan nackdel är specifikationerna. Standard-modellen har 16 GB minne och 256 GB lagring. Det är tillräckligt för de flesta, men om man vill lägga till mer minne eller lagring skjuter priset snabbt i höjden. En M4 Mac Mini med exempelvis 32 GB minne och 512 GB lagring kostar nästan dubbelt så mycket som standardmodellen, närmare bestämt 16 895 kronor.

Det är även värt att påpeka att det kan bli rejält mycket dyrare om du inte redan har en skärm, tangentbord och mus hemma. Det är som sagt en stationär dator som är till för att användas på ett och samma ställe, även om den är väldigt lätt att bära runt på.

Om du är en laptop-person bör du i stället kika på M4 Macbook Pro, Apples nyaste och mest kraftfulla bärbara dator. Även den har fått positiva recensioner från flera håll, bland annat av The Verge.

Foto: Apple.se/Skärmavbild

