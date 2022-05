Ettårig pojke död – blev våldtagen av ryska soldater

Det har snart gått tre månader sedan Ryssland invaderade Ukraina. Rapporter om våld mot civila har titt som tätt nått omvärlden, och i april rapporterade Nyheter24 om ryska soldater som våldtar ukrainska kvinnor.

Ettårig pojke våldtagen av ryska soldater

Under torsdagen meddelade ukrainska parlamentets kommissionär för mänskliga rättigheter, Denisova Liudmyla Leontiivna, att en ettårig pojke avlidit till följd av att ha blivit våldtagen av två ryska soldater.

Nyheten är ingenting nytt, menar Leontiivna. Flera fall av sexuellt våld mot den ukrainska befolkningen har rapporterats in och många ärenden innefattar våld mot barn.

Detaljer kring vad exakt som påstås ha hänt vill Leontiivna inte gå in på, men många nya fall kommer in från området omkring Kharkiv. Information om fallen där offret avlidit kommer vanligtvis in från släktingar, men i de fall offren överlever berättar de själva om vad som hänt.

Bildkälla: Bernat Armangue/TT

Över 60 rapporter som sexuellt våld mot ukrainska barn

På bara en timme fick Leontiivnas kontor in tio rapporter om sexuellt våld och ytterligare åtta fall som inkluderade sexuellt våld mot minderåriga i torsdags, något hon tog upp inför FN.

– Jag vädjar till FN:s kommission för utredning av brott mot mänskliga rättigheter, under den ryska militära invasionen av Ukraina, att ta hänsyn till dessa fakta om folkmordet på det ukrainska folket, sa Leontiivna då.

Hon berättade vidare att de fick in 56 rapporter under onsdagen, medräknat den ettåriga pojken som avled efter våldtäkten och ytterligare en tioårig pojke som våldtagits.

Kharkiv, som är Ukrainas näst största stad, har den senaste tiden drabbats hårt av kriget i Ukraina. Senast i veckan drog sig de ryska soldaterna tillbaka, rapporterar Business Insider.