Rysk skugga över Estlands val

Estland ligger vid Östersjöns östkust, har Finska viken i norr, Ryssland i öster och Lettland i söder. Landet är till ytan något mindre än Jämtlands län och har cirka 1,4 miljoner invånare, varav cirka 450 000 i huvudstaden Tallinn.

Efter århundraden under danskt, tyskt, svenskt och ryskt styre blev Estland en självständig republik efter första världskriget. Under och efter det andra världskriget tvingades man in i Sovjetunionen, varifrån man tog sig loss igen först 1991.

Estland är sedan 2004 medlem i både EU och Nato och har euron som valuta sedan 2011. President sedan oktober 2021 är Alar Karis (född 1958), även om merparten av makten ligger hos regeringen, med premiärminister Kaja Kallas (född 1977) i spetsen.