Allt du behöver veta om nya mästarlaget

Häcken är den 20:e fotbollsklubben som vunnit SM-guld på herrsidan. Här är hela listan:

22 SM-guld: Malmö FF.

18: IFK Göteborg.

13: IFK Norrköping.

12: Örgryte, AIK, Djurgården.

6: Elfsborg.

5: Helsingborg.

4: Gais, Halmstad, Öster.

2: Åtvidaberg.

1: Brynäs IF, Fässberg IF, IFK Eskilstuna, Göteborgs IF, Hammarby, Häcken, Kalmar FF, Sleipner.