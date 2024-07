Paulina "Paow" Danielsson, 30, har varit en offentlig person sedan hon var 14 år gammal. Paow drev en av landets mest besökta bloggar och 2013 blev hon uppringd av Paradise Hotel-produktionen som ville skjutsa in henne i svenska upplagan av skandalprogrammet.

Och tacka ja, det gjorde hon med råge.

Paow i Paradise Hotel. Bildkälla: Viafree

2014 var hon återigen med i programmet och vann då tillsammans med Eric Hagberg. Efter det väntade många år av dokusåpor och andra program för Paow som i dag nog håller det svenska rekordet för antal dokusåpor under västen.



Men de senaste åren är det inte hennes medverkan i tv som skapat rubriker. Utan istället är det hennes plastikoperationer och pojkvänner som blivit omskrivna. Paow har nämligen tagit sig en rad svängar till Turkiet där hon opererat bland annat brösten, näsan, rumpan, underlivet och sina tänder.

Paow har genom årens gång gått igenom en rad olika operationer. Bildkälla: Instagram





Under 2020 blev hon tillsammans med den danske jetsetaren Alexander Zobel. Men relationen tog slut 2022 efter att Zobel dragit på bröllop och struntat i att bjuda med Paow.

Istället träffade hon norske Ex on the beach-deltagaren Cristian Brennhovd och paret syntes hänga flitigt under 2023. De reste en hel del och under resorna spelade de in OnlyFans-material som Paow flitigt marknadsförde på sin Instagram.

Paow och Brennhovd gjorde slut

I början av 2024 valde dock Paow och Cristian Brennhovd att gå isär. Deras relation, som var turbulent redan från början, fick även ett turbulent slut.

"Jag borde ha varit en bättre pojkvän. Vi är inte sura på varandra och jag tycker ändå om henne. Men ibland får man släppa taget om folk. Älskar dig! Hoppas du får det bättre", skrev Cristian på Instagram.

Paow och Brennhovd hittade varandra 2023. Bildkälla: kattpaow/Privat

Paow svarade på det hela i Mirabell Lundgrens serie ”Ingen kommer undan”.



– Alltså det är inte så att jag suttit och "poppat molly" varje dag, men det har varit ångestdämpande, smärtstillande och sådana saker. Jag sa till honom “jag vill aldrig mer ta tabletter för jag mår så mycket bättre, det är ditt fel att jag har tagit tabletterna”, berättar hon.

– Det är såklart mitt eget fel också. Men att gå av någonting som man gått på i två år har varit en ganska jobbig period för mig också. Jag känner mig mycket piggare och klarare i huvudet. Det är en lång väg att gå men det har gått en och en halv månad nu så jag tar en dag i taget.

Men trots att det då lät som att profilerna aldrig mer skulle ses igen, så sa en detalj på Paows Instagram annat.

Paow och Cristian Brennhovd var ute på en bowlingkväll. Bildkälla: paowmeow/Instagram

Man såg nämligen att Paow spenderade bowlingkvällen med en "Cristian B".

Fler bilder än så delade hon dock inte med sig av.

