Så firade Alexander Zobel sin 30-årsdag utan Paow: "Mycket har hänt..."

Paulina "Paow" Danielsson, 28, åkte för cirka ett år sedan på en resa till Mexiko tillsammans med vännen Josefin Ottosson. Tjejerna reste för att festa, sola, shoppa, mysa och helt enkelt träffa nytt folk. Vilket de sannerligen gjorde...

Paow blev nämligen blixtkär i den danske jetset-profilen Alexander Zobel. Paret träffades under en utekväll och har sedan dess varit oskiljaktiga.

Men den senaste tiden då paret bott en del i Köpenhamn har Paulina berättat på sina sociala medier att livet inte varit så bra som det kanske sett ut. Hon har inte känt att hon trivts i Danmark och upplevt att människorna inte är välkomnande mot henne.

Paow fick ej följa med på resan till Cannes

Zobel åkte nyligen iväg på en lyxig resa till Cannes då en av hans närmsta vänner gifte sig. Men följarna undrade så klart varför Paow inte var med?

Hon var nämligen inte bjuden.

"Jag blev inte med bjuden för att jag pratat illa om Danmark", berättade hon på sina sociala medier.

I en intervju med Nyheter24 valde hon någon dag senare att avslöja att hon och Zobel gjort slut.

– Han åkte ju på det här bröllopet där jag inte var medbjuden efter vad jag skrivit om Danmark. Och han ringde inte på fyra dagar. Sen gjorde han slut. Jag tror att han har träffat någon annan. Men jag blev inte så sårad, men lite ledsen. Det känns ganska skönt, It is what it is, säger Paow och tillägger att hon är ”ganska stark”.

– Jag har förändrats ganska mycket, sa Paow då.

Så firade Alezander Zobel sin 30-årsdag

Men livet tycks sannerligen rulla på för herr Zobel. Han är nämligen kvar i Cannes tillsammans med släktingar och vänner och under resans gång har han även hunnit fylla 30 år.



Och för någon som nyligen varit med om ett break up så sparade han inte direkt på krutet...

"Så mycket har hänt under den senaste veckan. Någonting av det bästa har varit att se min äldsta och närmsta vän gifta sig med sin största kärlek. Välkommen till familjen", skrev han bland annat.

Men något ord om heart break, det lös med sin frånvaro...

Vi hoppas att Paow också mår bra och får mysa ordentligt nu tillbaka i Sverige.