Efter romansryktet – Frøya Winthers första ord om Benjamin Ingrosso

De allra flesta i familjen Wahlgren-Ingrosso har nått framgång både karriärmässigt och på kärleksfronten.

Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen kilar stadigare än någonsin och snart går flytten till den nya lyxlägenheten på Östermalm. Här kan du se de första bilderna på våningen. Även mamma Pernilla Wahlgren har, efter flera år som singel, hittat kärleken i Christian Bauer.

Men för Benjamin Ingrosso då? En sak är säker – karriären går som tåget. Och det kan även vara så att även romantiken går som på räls…

Foto: Christine Olsson/TT

Benjamin Ingrosso ryktas dejta norska influencern Frøya Sofie Winther

Det har nämligen under en tid spekulerats att artisten har en romans på gång. Nyheter24 har tidigare rapporterat om att Benjamin Ingrosso ryktas dejta den norska influensern Frøya Sofie Winther – läs mer här!



När Benjamin tidigare i år gästade P4 Extra ställde programledaren Titti Schultz honom mot väggen och frågade om det fanns “en specifik norsk influenser” som var av särskilt intresse.

– Ja, det finns massa härliga människor som intresserar mig, svarade artisten kryptiskt.

Potentiella romansen mellan Benjamin Ingrosso och Frøya Sofie Winther

Och ledtrådarna kring den potentiella romansen blir bara fler. Senast för bara en vecka sedan la både Benjamin och Frøya upp bilder på Instagram som spädde på kärleksryktena.



Foto: Instagram/benjaminingrosso och Instagram/frejaswinther

Både Benjamin och Frøya postade nämligen bilder exakt samtidigt från exakt samma restaurang i Oslo, och på exakt samma rätter. Var det kanske en romantisk middag som avnjöts i Frøyas norska hemstad?

Frøya Winthers första ord om Benjamin Ingrosso

Huruvida det faktiskt är en romans mellan dem eller inte är ännu oklart, även om ryktena minst sagt går varma.



Men nu har Frøya, för första gången, uttalat sig om Benjamin på Instagram. På sin story har hon delat och lagt ut en bild på Benjamins kommande album. Som text till bilden har hon skrivit: “Some things in life är allright, and others AMAZING”.

Foto: Instagram/frejaswinther

“Vissa saker i livet är okej, medan andra är FANTASTISKA”, anser alltså Frøya – troligtvis kopplat till Benjamins musik. Den norska influensern har även taggad Benjamins konto i bilden.