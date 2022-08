Därför får inte Paow tillbaka sin Instagram

Paulina "Paow" Danielsson, 28, är åter på svensk mark efter att under dryga två år gängat med danska jet set-profilen Alexander Zobel.

Zobel kommer från en välbärgad familj och har under årens gång kommit att bli en riktig innepinne i Danmark. han och Paow träffades under hennes resa till Mexiko under pandemin.

Paow och Zobel. Bildkälla: kattpaow/Instagram

Men kärlekssagan tog slut och Paow har nu återvänt hem till Sverige. I en intervju med Nyheter24 berättade hon att alla hennes inlägg där hon klagade på Danmark och danska folket hade fått Zobels vänner och familj att inte vilja bjuda med Paow till Cannes. Så Zobel åkte själv.

Sedan dröjde det några dagar innan han ringde och gjorde slut.

Paows skönhetsförändring efter uppbrottet

Efter ett heart break vet vi alla vad som gäller: Killar gror skägg och tjejer klipper av sig håret.



Mycket riktigt följde Paow traditionen och kapade av barret.

Paow nya frisyr. Bildkälla: Paulina Danielsson

Paulinas nya look. Bildkälla: Paulina Danielsson/Snapchat

Paulina har även berättat att hon är sugen på att göra fler skönhetsingrepp.

Varför för inte Paow tillbaka sin Instagram?

Paulina har de senaste månaderna haft problem med sin Instagram och har därför endast använt sig av Snapchat.

Men många följare undrar nu varför Paow aldrig får tillbaka sin Instagram. Och nu berättar hon varför:

Paow har endast Snapchat just nu. Bildkälla: kattpaow/Instagram

– För att få tillbaka min Instagram måste jag få tillbaka mitt jäkla nummer som jag då använder till att logga in på mitt iCloud, att byta lösen på min Snapchat och så vidare. Så när jag får tillbaka mitt nummer kommer jag att förhoppningsvis att få tillbaka min Instagram och det ska jag försöka att fixa i veckan, berättar hon.



Vi väntar tålmodigt.