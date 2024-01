Ben Mitkus om sin sons namn: "Låter helt fantastiskt"

Ben Mitkus ålder – hur gammal är han?

Ben Mitkus föddes den 23 december 1994 i Litauen. Det betyder att han fyller 30 år vintern 2024.

Har Ben Mitkus barn?

Ben Mitkus och flickvännen Caroline Johansson, 29, fick sitt första barn i augusti 2023.

I en Youtubevideo avslöjade paret sin sons namn bara några veckor efter förlossningen.

– Nu när det har gått tre veckor och vi har kallat honom för det namnet och vi har kollat på andra namn så känns inget annat rätt, säger Caroline Johansson.

– Så namnet det är... Caylon Mitkus. Det låter ju jättefint. Jag tycker det låter helt fantastiskt. Ett väldigt bra namn, säger Ben Mitkus i videon.

Ben Mitkus uppväxt – var är han född?

Ben Mitkus föddes i Litauen. När han var fyra år gammal flyttade han tillsammans med sin mamma till Sverige. I dag bor Ben Mitkus i Örebro.

Vem är Ben Mitkus ex?

Ben Mitkus har varit tillsammans med två offentliga personer. Både Ex on the Beach-profilen och influencern Diana Baban och influencern Nicci Hernestig.

Vad är Ben Mitkus känd för?

Nyheter24 har tidigare skrivit om varför Ben Mitkus är känd. Han har nämligen medverkat i en rad olika program.

Han har bland annat setts i “Idol”, programmet "Ung & Bortskämd", Farmen VIP och realityserien ”Good luck guys”. Han driver även en omtyckt Youtubekanal och skriver musik.

Ben Mitkus flickvän – vem är Caroline Johansson?

Ben Mitkus såg Caroline Johansson för första gången på Instagram i utforskar-fliken. Efter att hon dykt upp ett flertal gånger valde han att göra en hjärtemoji på hennes story. Paret började skriva efter det och senare träffas. I dag har de en son ihop.

Caroline Johansson arbetade då med marknadsföring på ett företag som Ben hade ett nära samarbete med, hon visste därför vem han var redan innan de började skriva.

Vad heter Ben Mitkus på Instagram?

På Instagram heter Ben Mitkus @benmitkus och har i skrivande stund 316 000 följare.