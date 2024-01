Peg Parneviks första SYRLIGA ord om Filip Lamprecht och Linn Hegdal

Det var i juni 2021 som det stod klart att stod det klart att förhållandet mellan Peg Parnevik och Filip Kaspersen Lamprecht var över. De blev ihop år 2017, men förhållandet kantades av en hel del drama.

Peg Parnvik och Filip Kaspersen Lamprecht. Bildkälla: Stella Pictures.

De gjorde slut flera gånger och gick även i parterapi. Men den tuffaste prövningen blev nog när Filip våren 2021 tävlade i Let's Dance. Genast började det nämligen ryktas att Filip och hans danspartner Linn Hegdal var ett par.

Peg Parnevik och Filip Kaspersen Lamprecht var ett par

På Instagram möttes Peg av mängder av hat, och Filip tvingades gå ut och uppmana sina följare att inte vara oschyssta mot henne.

"Nu räcker det, jag älskar min flickvän och jag ber er att om du inte har något snällt att skriva så håll det för dig själv", skrev Filip på Instagram i april 2021.

Linn Hegdal och Filip Kaspersen Lamprecht i Let's Dance. Bildkälla: Stella Pictures.

Även Peg mådde fruktansvärt, och riktade en hård känga mot Let's Dance-produktionen som hon tyckte skämtade mycket på hennes bekostnad.

– Även produktionen, i sändning och i manus skämtar de om mig. Eller mer att de skämtar om Filip och Linn som att "will they, won't they?" Eller "stämmer det faktiskt?". Jag förstår på ett sätt, logiskt förstår jag att det är bra för deras siffror, det är bra att de får pr. Men mitt hjärta förstår inte, sa Peg i podden Pillowtalk som hon då hade med systern Penny Parnevik.

Otrohetsryktena mellan Filip och Linn var så jobbiga för Peg att hon tvingades gå i terapi. Några månader efter att Filip och Linn vunnit Let's Dance så dumpades Peg av Filip – via sms.

Åren gick – och på sociala medier syntes det att Filip och Linn fortsatte umgås som vänner. Men vänskapen har nu utvecklats till något mer....

Linn Hegdal och Filip Kaspersen Lamprecht. Bildkälla: Stella Pictures.

Filip Kaspersen Lamprecht och Linn Hegdal är ett par

På Instagram skrev Filip i slutet av januari att han och Linn firar ett år tillsammans.

"1 år idag! Jag är störtkär, lycklig och utöver att hon spiller ganska ofta och nyser lite märkligt så är hon fan otrolig", skrev han.

Men vad tycker egentligen Peg Parnevik om det hela?

Peg Parnevik på P3-Guld. BIldkälla: Stella Pictures.

När tidningen Hänt träffade på henne under P3-guld galans röda matta så fick hon frågan om hur det kändes att Filip och Linn nu är ett par.

– De är gjorda för varandra. Så kul för er. Jag menar - none of my business, säger Peg till Hänt.

På frågan om de har någon kontakt idag så svarar Peg utan att tveka:

– Absolut inte! Men kul för honom. Kul att dom har varit tillsammans så länge, säger Peg och skrattar.