Det sa Paows pojkvän Cristian som fick Farmen-tittarna att rasa

Paulina "Paow" Danielsson och Cristian Brennhovd har nyligen varit ute på resande fot. Paret har bland annat svängt förbi Bangkok där de shoppat, hängt med vänner, gått på restauranger och... ja, spelat in content till OnlyFans vilket kommit att bli inkomstkälla för både Cristian och Paow.

Paret har också tagit sig en sväng förbi Istanbul där de båda opererade lite dittan och lite dattan.

Han är internationella hockeystjärnan som Paow legat med

– Jag har gjort näsan och fettsugning på magen och ryggen samt under hakan, och så har jag fixat näsan så att den ser perfekt ut, berättade Cristian tidigare i en intervju med Nyheter24.

Christian Brennhovd. Bildkälla: Privat

Paow har opererat rumpa, bröst, gjort rumpimplantat, opererat näsa, underliv samt filat ned sina tänder och satt i fasader.



Brennhovds ord i Farmen skapade tittarilska

Utöver plastikoperationer och lyxiga resor har Paow och Cristian ett annat gemensamt intresse. Nämligen att vara med i dokusåpor. Som många redan vet har Paow bland annat varit med i Paradise Hotel, Ex on the beach, Temptation Island, Hemliga beundrare och Lyxfällan.



Brennhovd har varit med i norska Ex on the beach och 71 grader nord kjendis 2022. Under förra sommaren spelade han även in "Farmen kjendis" som är norska svaret på Farmen VIP.

Det hittade plastikkirurgen inuti Paows kropp under operationen

Men hans vistelse på Farmen gick inte helt som väntat. Brennhovd har nämligen mött en hatstorm efter det som hände på gården.

Men vad var det egentligen han sa som fick tittarna att reagera?

Farmen kjeldis. Bildkälla: Anton Soggiu/Strix/TV 2

Jo, Cristian ska nämligen ha rykt ihop med en annan kvinnlig deltagare på gården.

"Jag blir irriterad på Farmen för det var en tävlande där som jag inte kom så bra överens med, så jag sa till henne att "håll käften, du har världens minsta personlighet". Det är helt klart något av det mest kontroversiella som någonsin visats på norsk TV. Det har nämnts i alla möjliga medier, och därför har jag fått mycket hat", skriver Cristian till Nyheter24 och fortsätter:

Paow och Cristian. Bildkälla: kattpaow/Instagram

"Jag tror inte att det här är det värsta som har hänt på tv, men jag förstår att folk reagerar på min kommentar. Folk ser bara en liten del av det som händer inne på Farmen, så jag känner att de har fokuserat på det värsta från min sida, avslutar han.