Paulina "Paow" Danielsson, 30, befinner sig just nu i Thailand tillsammans med pojkvännen Cristian Brennhovd.

Paret har de senaste månaderna rest omkring och har nu hunnit avverka Thailand två gånger, Turkiet för att genomgå ett par operationer samt Norge för att åka skidor.

Resvägen har inte varit helt rak utan på både ett och två ställen har Paow och Cristian blivit utkastade från sina hotell. Anledningen har varierat men på det senaste i norska Hemsedal så hade paret festat loss i hotellets SPA-avdelning. Detta enligt JLC-medlemmen Carl Déman som befann sig på samma hotell.

Paow tillsammans med kärleken Brennhovd. Bildkälla: kattpaow/Instagram

– Dom väckte hela hotellet. Dom skrek på varandra. Det var full fart. Sen kom polisen. Det höll på hela natten, sa han i podden "Mellan himmel och jord".



– Men dagen efter åkte de skidor ute i backen. Då hade dom checkat in på ett annat hotell, avslutade Carl.

Efter sin skidsemester mellanlandade de i Sverige för att sedan flyga raka vägen till Thailand. Men Paow som semestrat i landet flera gånger tyckte att det blivit obehagligt att gå ut efter sina operationer.

– Jag befinner mig alltså i Patong och ska nu ut och köpa nudelsoppa. Jag bodde här för ett par år sedan och då var det inga problem, sa hon och fortsatte:

– Men nu kollar killar på mig som att jag är en jävla köttbit på grund av att jag blivit snyggare av mina jävla operationer. Det är inte pretty privilege men det är seriöst jobbigt att män kollar som de gör. Så jag går omkring med mjukisar trots att det är 40 grader, men men, avslutade hon.



Under resans gång har Paow även berättat att hon slutat dricka alkohol.

Paulina "Paow" Danielsson har slutat att dricka alkohol men har inte berättat varför. Bildkälla: paowmeow/Instagram

"Ändå sjukt vad att inte dricka alkohol på länge gör med en? Bättre hy, gladare ögon. And fake it til you make it", skrev hon.

Paow ger nytt barnbesked

Paow har under hela sin och Cristians relation varit öppen med att det varit "väldigt upp och ned".



– Han har gjort en del dumma grejer... och ja... det är ju inte ok någonstans men vi jobbar hela tiden på vår relation och just nu är den väldigt bra, berättade hon på sin story.

Under den senaste veckan har paret friskt lagt upp romantiskt content där de pussas och myser. I samband med mysveckan hade Paow en frågestund där hon bland annat berättade att hon slutat dricka alkohol.

En följare undrade sedan hur hon ställer sig till barn. Hon berättade då att Brennhovd vill ha barn och familj om ett år.

Paow publicerade inlägg om Brennhovd. Bildkälla: paowmeow/Instagram

"Vi har pratat om det. Jag måste ta ut min spiral inom kort så får vi se vad som händer. Vi har ju känt varandra i lite över ett år nu. Men vi har ju haft upp och nedgångar om man säger så. Jag har haft mycket tålamod med honom. Men nu när han är mer läkt så har vi haft en seriös relation i cirka tre månader även om jag alltid älskat honom. Ibland tar kärlek tid", skrev hon.

Så vad som väntar i framtiden – det återstår att se.