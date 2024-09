Anna Anka ålder – hur gammal är hon?

Anna Anka föddes den 28 april 1971, vilket innebär att hon fyller 54 år under våren 2025.

Föddes Anna Anka i Polen?

Ja, Anna Anka föddes i Polen. Men när tv-profilen var liten dog hennes biologiska mamma Helena och hon flyttade då in på ett barnhem. Vid tre års ålder adopterades hon till skånska Bjuv av Wanda och Gunnar Åberg.

Anna Anka föddes i Polen men adopterades till Sverige. Foto: Janerik Henriksson/TT

Men relationen till adoptivföräldrarna tycks ha varit stormig. I "Svenska Hollywoodfruar" på TV3 beskrev nämligen Anna Anka barndomen i allt annat än trevliga ordalag – något som Wanda Åberg kommenterade i en intervju med Aftonbladet.



– Jag älskar henne fortfarande, men det är dumheter att visa upp sig så. Och jag kan inte förstå varför hon gift sig med en äcklig gammal gubbe, sa hon, och syftade på tv-profilens dåvarande make Paul Anka, för att sedan fortsätta vidare:

– Jag hade aldrig adopterat henne om jag vetat att det skulle bli så, fortsätter hon.

Anna Anka växte upp i skånska Bjuv. Foto: Johan Nilsson/TT

I samband med intervjun, som genomfördes år 2009, hade Anna Anka ingen kontakt med adoptivmamman. Adoptivpappan gick bort samma år.

Var Anna Anka ung när hon flyttade till USA?

Anna Anka flyttade till USA år 1993. Hon var då 22 år gammal och skulle satsa på en karriär som modell. Det visade sig dock ganska snabbt att modellyrket hade en mörk baksida.

För norska Se og Hør har Anna Anka berättat om hur hennes kollegor inte drog sig för att missbruka droger och då mer specifikt kokain.

Anna Anka har sett hur modellkollegor fastnat i drogmissbruk. Foto: Stella Pictures

– Det kommer alltid finnas i den branschen. Det är ett jobb med många arbetstimmar och mycket fester, sa hon då och uppgav samtidigt att hon själv testat att ta kokain:

– Visst har man provat det som alla andra. Men jag har aldrig tyckt att det är häftigt eller coolt.

Var Anna Anka modell?

Anna Anka jobbade som modell under flera år och fotograferades bland annat för magasinet Playboy. I "Svenska Hollywoodfruar" har hon tidigare berättat om sitt möte med Hugh Hefner – och hans villkor för att utse henne till "Playmate of the year".

– Efter fotograferingen sa Hugh Hefner sa till mig att jag var tvungen att ligga med honom om jag ville bli ”Playmate of the year”, har hon sagt i programmet, enligt Aftonbladet, och fortsatte vidare:



– Alla playmates är handplockade av Hugh Hefner och han sägs ha legat med över tusen kvinnor. Det är förstås upp till var och en, men mitt val var enkelt. Jag förklarade för honom under en middag på Playboy Mansion att jag inte var intresserad av att ligga med honom och han respekterade det.

Anna Anka har berättat om mötet med Hugh Hefner. Foto: Kevork Djansezian/AP/TT

Playboy Mansion där Playboy-grundaren Hugh Hefner, som gick bort år 2017, huserade och anordnade omtalade fester under flera decennier. Foto: Stella Pictures

Var Anna Anka med i Dum dummare?

Den som sett komedifilmen "Dum dummare" från 1994, med Jim Carrey och Jeff Daniels, har säkert noterat att Anna Anka gör ett litet inspel när hon, iförd bikini, hälsar på huvudkaraktärerna mot slutet av filmen.

I TV4-programmet "Mauri - Vad hände sen?" har tv-profilen, enligt Filmtopp, berättat att det var hennes egen idé att prata svenska.

– De skrattade och låg dubbla när jag sa "hej allihopa!".

När var Anna Anka med i Svenska Hollywoodfruar?

Anna Anka var med i "Svenska Hollywoodfruar" på TV3 under realityseriens första säsong och återvände sedan i den tolfte. Trots att hon bara medverkade i två säsonger gjorde hon stort avtryck på tittarna – inte minst genom uttalanden om att svenska kvinnors utseende och hur en parrelation ska se ut.

Hennes många "hälsoknep" väckte också starka reaktioner. Bland annat hävdade Anna Anka, enligt Expressen, att kycklingbrosk skyddade mot cancer.

– Jag har älskat det ända sedan jag var liten. Jag kan verkligen känna ett sug efter brosk och jag har fått mina kompisar att äta det, sa hon till Aftonbladet efter att programmet sänts.

Maria Montazami var med i "Svenska Hollywoodfruar" samtidigt som Anna Anka. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Elena Belle medverkade i "Svenska Hollywoodfruar" samtidigt som Anna Anka när den senare återvände i den tolfte säsongen. Foto: Maja Suslin/TT

Under de säsonger som Anna Anka var med i "Svenska Hollywoodfruar" var även följande personer med: Maria Montazami, Agnes-Nicole Winter, Gunilla Persson, Elena Belle och Sofie Prydz.

När var Anna Anka gift med Paul Anka?

Anna Anka och dem amerikanske artisten Paul Anka var gifta mellan 2008 och 2010. De tidigare äkta makarna träffades när svenskan jobbade som Paul Ankas personlig tränare, enligt Expressen.

För tidningen har tv-profilen förklarat att de helt och hållet saknade gemensamma intressen – mycket på grund av åldersskillnaden på 30 år.

– Jag ville uppleva så mycket. Det kändes som jag satt i ett fängelse med honom.

Anna Anka och Paul Anka. Foto: Andreas Apell/TT

Paul Anka gifte sig på nytt år 2016, då med Lisa Pemberton, som enligt amerikanen var en "familjevän" sedan många år.

– Det var ett litet, mysigt och meningsfullt evenemang, sa Paul Anka om bröllopet i en intervju med People.

Fyra år senare skilde sig paret och artisten är numera ogift.

Paul Anka och exfrun Lisa Pemberton. Foto: Stella Pictures

Vad hette Anna Anka innan hon gifte sig med Paul Anka?

Anna Anka föddes som Danuta Anna Kołodziejska och innan äktenskapet med Paul Anka hade hon efternamnet Åberg, efter sina adoptivföräldrar, såväl som Yeager. Det senare tog hon i samband med hennes äktenskap med Louis Yeager.

Paul Anka och Anna Anka skilde sig 2010, men svenskan har behållit efternamnet. Foto: Peter Kramer/AP/TT

Har Anna Anka barn?

Ja, Anna Anka har två barn: dottern Elli Yeager, född 2002, tillsammans med Louis Yeager och sonen Ethan Anka, född 2005, tillsammans med Paul Anka.

Har Anna Anka kontakt med sina barn i dag?

I oktober 2023 berättade Anna Anka för Hänt att hon inte har någon kontakt med varken dottern Elli Yeager eller sonen Ethan Anka, men att hon startat en podcast för att barnen, som hon förlorat vårdnaden om, ska lära känna henne bättre.

– Barnen vet bara vad de har fått höra i och med att de var så små när de blev lämnade och inte fick se mig. Så jag vill att de ska få lära sig lite om vad jag gör och få se vem jag är som person, hur jag hjälper andra. Så de får en annan sida än den sidan de blivit tillsagda, sa hon till tidningen då.

Anna Anka förlorade vårdnaden om sina barn. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/TT

I samma intervju uppgav Anna Anka att hon hoppades på att kunna få mer kontakt med barnen nu när de är vuxna.

– Paul har nu sålt huset, han bor några minuter från mig. Han har satt det på marknaden och vill flytta härifrån. Det är för att Ethan har fyllt 18 år nu, så nu är Paul rädd. Nu kan han inte gömma sig bakom advokater och domstolar, Paul kan inte göra något för att stoppa Ethan från att komma till mig nu om han vill det. Så här var det med Elli också, så fort hon fyllde 17 så flyttade pappan från LA och tog henne till Florida. Det är så tragiskt för de använder samma taktik.

Har Anna Anka make eller pojkvän?

Ja, Anna Anka är sedan 2020 gift med den personlige tränaren David Johansson.

– Han är fantastisk, vi har så kul ihop. Det är äkta kärlek. Det är väldigt sällan två personer klickar som han och jag har gjort. Vi är som en magnet som bara, det klaffar direkt. Han är otroligt snäll. Han är omtänksam. Han verkligen älskar mig för vem jag är. Han har aldrig varit dömande, han är alltid den som försvarar mig. Det är ingen som får säga något dumt om Anna Anka, har tv-profilen sagt om kärleken till Expressen.

David Johansson och Anna Anka. Foto: Stella Pictures

Hur träffade Anna Anka David Johansson?

Enligt Expressen träffade Anna Anka David Johansson via gemensamma vänner år 2016.

Vad är det för åldersskillnad mellan Anna Anka och David Johansson?

David Johansson är 20 år yngre än Anna Anka. Men åldersskillnaden är inget problem.

– Jag är så ung i mig själv, han är så mycket äldre i sig själv. Den här blandningen blir perfekt. Det är som att jag är den unga i vår relation med min energi, sa Anna Anka till Expressen år 2021.



Det skiljer 20 år mellan Anna Anka och maken David Johansson. Foto: Stella Pictures

Var bor Anna Anka i dag?

Anna Anka och David Johansson bor, enligt Expressen, ihop i Lake Sherwood nordväst om Los Angeles.

Har Anna Anka Instagram?

Ja, på Instagram heter Anna Anka @4annaanka.