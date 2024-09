Det var för nästan prick ett år sedan som Zoe-Fay Brown och Oliver Ingrosso välkomnade sin första son Kalí som tagit hela Wahlgren/Ingrosso-familjen med storm.

Ett år senare kan paret nu meddela att Zoe är gravid igen och väntar parets andra barn. Det hela avslöjades med en söt bild på Kalí framför ett ultraljud.

Under bilden haglar nu grattishälsningar in från alla håll och kanter och någon som snabbt var där och kommenterade – det var Pernilla Wahlgren.



LÄS MER: Bauers vassa ord till TV4-profilen Pernilla Wahlgren låg med



"Jag är den lyckligaste farmorn i hela världen och ni är de finaste bästa föräldrarna älskade lilla Kalí och lilla kommande bebisen kan fååååå!!!", skriver hon.

Zoe-Fay och Bianca Ingrossos galna koppling

År 2017 befann sig Zoe på en stor Halloweenfest som ägde rum på Stockholmskrogen Berns. Festen var väldigt influencertät och många av Stockholms tv-profiler och innepinnar var inbjudna.

En av dem var Paradise Hotel-deltagaren Eric Hagberg som varit med i både Paradise Hotel och Ex on the beach.

Eric Hagberg befann sig på samma maskerad som Zoe. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT

Zoe och hennes kompis skulle ta en bild i en soffa, och samtidigt som de gör sig redo för bilden så gick Eric fram och gav Zoe en smäll över rumpan med sin hand.

Det hela filmades och slängdes snabbt ut på sociala medier.

LÄS MER: Kanonvinsten: Så mycket såldes Zoe Fay Brown sin lägenhet för

– ”Slog du mig precis på rumpan?”, frågade jag. Han nekade bara och försökte bara vifta bort mig. Jag gav honom en lavett då, berättade Zoe då för Nyheter24.

Zoe konfronterade Eric Hagberg. Bildkälla: Snapchat

Zoes kompis hämtade sedan en vakt som snabbt slängde ut Eric från Berns.

Så, hur är då hennes koppling med Bianca Ingrosso?

Jo, 2019 höll Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf en livepodd i Globen där det både var artister som uppträdde och hemligheter som berättades. Ett av segmenten under livepodden var att Alice och Bianca skulle ställa frågor till varandra som deras vänner skrivit.

– Har du legat med Eric Hagberg?, frågade Alice varpå publiken började skrika och Bianca kröp ihop i sin stol.

Bianca Ingrosso under livepodden. Bildkälla: dplay

Eric dök sedan upp på en helskärm och gav en hälsning:

– Okej jag trodde aldrig att jag skulle säga det på det här viset men, det har hänt, jag hoppas ni får en riktigt trevlig kväll i Globen och en sak till. Bianca, nästa gång föredrar jag lampan tänd.

LÄS MER: Oliver Ingrosso avslöjar felet svenskar gör med sin pasta: "Absolut inte"

Eric slog med andra ord en tjej på rumpan, en tjej som sedan skulle bli tillsammans med brorsan till tjejen han hade en romans med.

Världen är sannerligen liten.