Julia Franzén om killarna i hennes liv: "Massa alternativ"

Bachelorette har nått sitt slut, denna säsong har bjudit på massvis med drama, och denna drama har endast växt efter programmets slut.

Julia Franzén berättar om hon förlorat hoppet om att hitta sin "the one" Foto: Robert Jadenfeldt/TV4

Den sista rosen gick till Jesper Guldbrandsen, 33. Men efter resan hem till Sverige valde Julia att avsluta sin relation med Jesper, för att istället dejta killen på andra plats, Felix Almsved, 29. Denna relation var inte heller långvarig.



Felix dejtade andra samtidigt

Nu har det kommit fram att Felix dejtade andra samtidigt som han dejtade Julia. Julia menar att han endast dejtade henne, för att få fler följare. Läs mer om det här.

En tjej som han hade dejtat är ingen mindre än Armina Moradi, en deltagare i årets Bachelor. Läs mer om det här.

På sin Instagram berättar Julia om en annan hemsk händelse hon har varit med om, gällande kärlek. Nämligen den gången hon gick in på sin kille i säng med en annan tjej. Läs mer om det här.

Julia berättar om det vidrigaste som en killar har gjort mot henne Foto: Instagram @juliafranzen.se

Detta efter att Julia hade valt att stanna hemma en kväll, när hennes kille var ute. På morgonen gjorde hon den obehagliga upptäckten när hon klev in i hans sovrum.

Men detta var inte den enda frågan som Julia svarade på under sin frågestund. Hon svarar också på om hon har tappat tron kring att hitta sin "the one".



"Absolut inte! Nu plötsligt ramlar det in massa potentiella alternativ", berättar Jula på sin Instagram.

Se Nyheter24s senaste Intervju med Julia i spelaren ovan.