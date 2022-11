Molly Hammar åker på vårturné

Turnépremiär äger rum på Cirkus i Stockholm 23 februari och sedan väntar 13 anhalter runt om i landet, enligt ett pressmeddelande.

Hammar syntes först i "Idol" 2011 och har bland annat medverkat på internationella hitlåten "We could be dancing" och tävlat i Melodifestivalen två gånger. Just nu klättrar hon på listorna med sin tolkning av Norlie & KKV:s "Ingen annan rör mig som du".

Turnéplan: 23/2 Stockholm, 24/2 Örebro, 25/2 Karlstad, 3/3 Malmö, 4/3 Helsingborg, 5/3 Nyköping, 12/3 Göteborg, 30/3 Gävle, 31/3 Halmstad, 1/4 Vara, 21/4 Västerås, 22/4 Falun, 23/4 Uppsala.