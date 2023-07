Luciia handplockades av Coldplay: Overkligt

Född: 8 december 1993 i Malmö. Uppväxten delades mellan Möllevången i Malmö och Kuba där hennes pappa har sina rötter.

Bor: Delar tiden mellan Stockholm, Malmö, London och andra platser i världen där hon jobbar.

Bakgrund i urval: 2010 medverkade hon i Idol. 2013, då 16 år gammal, uppträdde hon i Melodifestivalen med låten "Must be love". Har tidigare turnerat med artisten Stor. Släppte 2022 ep:n "365", och i oktober 2023 kommer den nya ep:n "With II eyes".

Inspirationskällor: "Whitney Houston och Carola, jag är ett enormt Carola-fan!"