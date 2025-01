Sedan den allra första Melodifestivalen har det hänt en hel del. 1958 var den första Schlagerfestivalen i Sverige, och då tog Alice Babs hem vinsten och blev den första att representera Sverige i Eurovision Song Contest som då bara hade två år på nacken eftersom det grundades 1956, något som Eurovision skrivit om på sin hemsida där de berättar om tävlingens historia.

Därefter har tävlingen hunnit byta namn till Melodifestivalen, och under årens lopp har några av våra största svenska artister tävlat – eller vad sägs om ABBA, Ted Gärdestad, Tommy Körberg, Carola Häggkvist och Arvingarna? Och så klart 00-talet som blev en riktig höjdarperiod för det svenska musikundret. Då vann vi ju Eurovision hela tre gånger – nämligen 2012, 2015 och 2023 – varav två gånger med samma artist. Japp, Loreen Talhaoui skrev onekligen historia när hon först segrade med Euphoria, och följde upp det med Tattoo.

ABBA vann Mello med bidraget Waterloo 1974. Bildkälla: Bertil Ericson/TT Bild

Charlotte Perrelli (då Nilsson) är en riktig Mello-veteran. Bildkälla: Gunnar Seijbold/TT Bild

I Melodifestivalen finns det plats för både dansband, vispop, regelrätt schlager, hiphop och allt däremellan – och kanske är det det som är hemligheten till festivalens framgång, och receptet på att tävlingen år efter år lockar miljonpublik hemma i sofforna.

Men har du koll på alla som har vunnit Melodifestivalen sedan starten? Det har vi! Här har Nyheter24 sammanställt alla vinnare av "Mello" sedan 1958 och fram till 2024, då den norska popduon Marcus & Martinus gick för en jordskredsseger med bidraget Unforgettable.

Vinnare av Melodifestivalen (då Schlagerfestivalen, reds. anm) under 1950-talet

1958 Lilla stjärna med Alice Babs

Alice Babs. Bildkälla: James J. Kriegsmann/SvD/TT Bild

1959 Augustin med Siw Malmkvist

Vinnare av Melodifestivalen under 1960-talet

1960 Alla andra får varann med Östen Warnerbring och Inger Berggren

1961 April april med Siw Malmkvist och Gunnar Wiklund

1962 Sol och vår med Inger Berggren och Lily Berglund

1963 En gång i Stockholm med Monica Zetterlund och Carli Tornehave

Monica Zetterlund. Bildkälla: Johan Wärnlöf/TT Bild

1964 var tävlingen inställd på grund av en artiststrejk, har Mellopedia rapporterat.

1965 Annorstädes vals med Ingvar Wixell

1966 Nygammal vals med Lill Lindfors och Svante Thuresson

1967 Som en dröm med Östen Warnerbring (Här bytte tävlingen namn till Melodifestivalen, reds. anm)

1968 Det börjar verka kärlek, banne mig med Claes-Göran Hederström

1969 Judy min vän med Tommy Körberg

Tommy Körberg vinner Melodifestivalen 1969. Bildkälla: Jan Björsell/TT Bild

Vinnare av Melodifestivalen under 1970-talet

1970 ställdes tävlingen in. Detta då man ansåg att det var orättvist hur fyra länder året dessförinnan delat på vinsten då det inte existerade någon skiljeregel, har SVT:s Mellopedia skrivit.

1971 Vita vidder med Family Four

1972 Härliga sommardag med Family Four

1973 Sommar'n som aldrig säger nej med Malta

1974 Waterloo med ABBA

1975 Jennie, Jennie med Lars Berghagen

1976 ställdes tävlingen in återigen. SVT hade helt enkelt inte råd att arrangera tävlingen om de skulle vinna. Samtidigt kritiserades tävlingen från olika politiska grupper som tyckte att musiken var för kommersiell, enligt Mellopedia.

1977 Beatles med Forbes

1978 Det blir alltid värre framåt natten med Björn Skifs

Björn Skifs. Bildkälla: Leif R Jansson/TT Bild

1979 Satellit med Ted Gärdestad

Ted Gärdestad vann med sitt bidrag Satellit. Bildkälla: Olle Lindeborg/Pressens Bild/TT Bild

Vinnare av Melodifestivalen under 1980-talet

1980 Just nu med Tomas Ledin

1981 Fångad i en dröm med Björn Skifs

1982 Dag efter dag med Chips

1983 Främling med Carola Häggkvist

Carola när hon vinner med bidraget Främling. Bildkälla: TT Bild

1984 Diggi-Loo Diggi-Ley med Herreys

1985 Bra vibrationer med Kikki Danielsson

1986 E' de' det här du kallar kärlek med Lasse Holm & Monica Törnell

1987 Fyra Bugg & en Coca Cola med Lotta Engberg

1988 Stad i ljus med Tommy Körberg

1989 En dag med Tommy Nilsson



Vinnare av Melodifestivalen under 1990-talet

1990 Som en vind med Edin-Ådahl

1991 Fångad av en stormvind med Carola

1992 I morgon är en annan dag med Christer Björkman



1993 Eloise med Arvingarna

1994 Stjärnorna med Marie Bergman och Roger Pontare

1995 Se på mig med Jan Johansen

1996 Den vilda med One More Time

1997 Bara hon älskar mig med Blond

Trion Blond. Bildkälla: Leif R Jansson/TT Bild

1998 Kärleken är med Jill Johnson

1999 Tusen och en natt med Charlotte Nilsson (Take me to your heaven på engelska, reds. anm)



Vinnare av Melodifestivalen under 00-talet

2000 När vindarna viskar mitt namn med Roger Pontare

2001 Lyssna till ditt hjärta med Friends

2002 Never Let It Go med Afro-Dite

Afro-Dite. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

2003 Give Me Your Love med Fame

2004 Det gör ont med Lena Philipsson

2005 Las Vegas med Martin Stenmarck

2006 Evighet med Carola (Invincible på engelska, reds. anm)

2007 The Worrying Kind med The Ark

2008 Hero med Charlotte Perrelli



2009 La voix med Malena Ernman

2010 This Is My Life med Anna Bergendahl

2011 Popular med Eric Saade

2012 Euphoria med Loreen Talhaoui



2013 You med Robin Stjernberg

2014 Undo med Sanna Nielsen

2015 Heroes med Måns Zelmerlöw



2016 If I Were Sorry med Frans

2017 I Can't Go On med Robin Bengtsson

2018 Dance You Off med Benjamin Ingrosso

2019 Too Late for Love med John Lundvik



2020 Move med The Mamas

The Mamas. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

2021 Voices med Tusse Chiza

2022 Hold Me Closer med Cornelia Jakobs

2023 Tattoo med Loreen



Loreen. Bildkälla: Johan Nilsson/TT Bild

2024 Unforgettable med Marcus & Martinus

