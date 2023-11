Marie Serneholt 11 år efter uppbrottet: "Om jag skulle träffa Måns i dag..."

Måns Zelmerlöw ålder – hur gammal är han?

Måns Zelmerlöw föddes den 13 juni 1986, vilket innebär att han fyller 38 år under sommaren 2024.

Måns Zelmerlöw längd – hur lång är han?

Många är nyfikna på Måns Zelmerlöws längd. Så hur lång är artisten?

Jo, i samband med att Måns Zelmerlöw ställde upp i Melodifestivalen 2009, med låten "Hope & glory", svarade han på läsarfrågor i en chatt hos Expressen och berättade då bland annat att han är 181 centimeter lång.

Måns Zelmerlöw familj – vilka är hans föräldrar?

Måns Zelmerlöw är född och uppvuxen i skånska Lund där hans föräldrar också arbetade. Enligt en intervju med Hemmets journal är Månz Zelmerlöws mamma Birgitta Sahlén professor i logopedi vid Lunds universitet, medan pappa Sven-Olof "Olle" Zelmerlöw är läkare specialiserad inom kirurgi.

Har Måns Zelmerlöw syskon?

Ja, Måns Zelmerlöw har en yngre syster vid namn Fanny Zelmerlöw, född 1989.

Vann Måns Zelmerlöw Idol 2005?

Nej, Måns Zelmerlöw vann aldrig Idol 2005, utan det gjorde Agnes Carlsson. Zelmerlöw fick nöja sig med en femteplats i tävlingen.

– Det känns tungt men jag kan lämna tävlingen med huvudet högburet, sa han när han fick lämna programmet, enligt Aftonbladet.



När vann Måns Zelmerlöw Eurovision Song Contest med Heroes?

Måns Zelmerlöw tog hem Melodifestivalen 2015 med låten "Heroes" och fick därmed representera Sverige i Eurovision Song Contest 2015, som utspelade sig i Wien.

Måns Zelmerlöw vann Eurovision Song Contest 2015 med låten "Heroes". Foto: Jessica Gow/TT

Där kammade Zelmerlöw hem hela tävlingen med totalt 365 poäng.



– Jag blev så glad. Mina känslor just nu är all over the place. Jag är så glad och lycklig, sa han vid en pressträff efter vinsten, enligt SVT.

Se Måns Zelmerlöws reaktion när han vinner Eurovision Song Contest 2015 med "Heroes"

När ledde Måns Zelmerlöw Allsång på Skansen?

Måns Zelmerlöw axlade rollen som programledare för SVT:s "Allsång på Skansen" 2011-2013. Han efterträdde då Anders Lundin.

När Zelmerlöw lämnade programmet tog Petra Marklund över uppdraget.

Måns Zelmerlöw under Allsång på Skansen 2011. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Har Måns Zelmerlöw fru?

Sedan 2019 är Måns Zelmerlöw gift med Ciara Janson Zelmerlöw. Paret gifte sig i Kroatien och bland gästerna fanns flera kända ansikten, däribland Carola Häggkvist, Oscar Zia och Sarah Dawn Finer.

Vem är Måns Zelmerlöws fru Ciara Zelmerlöw?

Ciara Zelmerlöw är en brittisk skådespelerska, född i Surrey 1987. Hennes mest framträdande roll var som karaktären Nicole Owen i såpan "Hollyoaks".

Har Ciara Zelmerlöw och Måns Zelmerlöw barn?

Tillsammans med sin fru har Måns Zelmerlöw två barn: sönerna Albert, född 2018, och Ossian, född 2022. Sedan ett tidigare förhållande har Ciara Zelmerlöw sonen Archie, född 2014.

Var bor Måns Zelmerlöw idag?

Måns Zelmerlöw med familj är bor i London.

När tog det slut mellan Måns Zelmerlöw och Marie Serneholt?

Under våren 2008 blev Måns Zelmerlöw och programledaren tillika tidigare A-Teens-medlemmen Marie Serneholt ett par. År 2011 meddelade paret att de fattat ett gemensamt beslut om att gå skilda vägar.

När Serneholt gästade Bathina Philipsons podcast "Bathinas skilda sköten" i februari 2022 berättade hon hur relationen till Zelmerlöw ser ut nu:

– Skulle jag träffa Måns i dag så är det inga konstigheter, då skulle jag lätt snacka med honom.

Samtidigt betonar hon att de inte är så pass nära att de skulle ses över en lunch.

Marie Serneholt och Måns Zelmerlöw. Foto: Claudio Bresciani/TT

Hade Måns Zelmerlöw ett sexmissbruk?

När Måns Zelmerlöw talade ut om sin otrohet i podcasten "Värvet" år 2014 började det florera rykten om att han är sexmissbrukare, men så är inte fallet enligt honom själv.

– Jag är ju inte det, men det satte sig uppenbarligen, för nu tror folk på riktigt att jag är sexmissbrukare, sa han senare i Aftonbladets Schlager Deluxe, enligt Hänt.

När släppte Måns Zelmerlöw vin?

Måns Zelmerlöw släppte sitt första vin på Systembolaget i februari 2021, enligt ett pressmeddelande från tiden. Det var då en cava som lanserades, men sedan dess har artisten även producerat ett rosévin.

Har Måns Zelmerlöw Instagram?

På Instagram hittar du Måns Zelmerlöw under namnet @manszelmerlow.