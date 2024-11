Allt om Benjamin Ingrosso: Familj, längd, ålder och flickvän.

Benjamin Ingrosso ålder – hur gammal är han?

Benjamin Ingrosso föddes den 14 september 1997, vilket betyder att han fyller 28 år hösten 2025.

Vilka är Benjamin Ingrossos familj?

Benjamin Ingrosso kommer i från en stor familj som han umgås mycket med. Hans morföräldrar är Hans Wahlgren och Christina Schollin och hans farföräldrar är Carmina Ingrosso och Carmine Ingrosso. Benjamins föräldrar är Pernilla Wahlgren och Emilio Ingrosso.

Benjamin har även tre syskon.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Vilka är Benjamin Ingrossos syskon?

Benjamin har tre syskon, storebrodern Oliver Wahlgren Ingrosso, storasystern Bianca Wahlgren Ingrosso och lillebrodern Theo Wahlgren vars pappa är Joachim Lennholm.

Han har en väldigt nära relation till sina syskon och har vid flera tillfällen beskrivit systern Bianca som en väldigt nära vän.

Han har även skrivit låten "Smile" som en hyllningssång till Bianca Ingrosso. Några rader från låten är:

"You're always there to listen. You always put me first. When nobody else gets it. It's us against the world. Sometimes, you know me better than I know myself. And when I'm down, I always reach to you for help. And I don't say it often. But without you, I'm not much."

Foto: Pontus Lundahl/TT

Har Benjamin Ingrosso flickvän?

Benjamin Ingrosso var tillsammans med Linnea Widmark i många år, men paret valde i mars 2019 att gå skilda vägar. Enligt en programledare på Mix Megapol ska Benjamin Ingrosso nu ha blivit tillsammans med en en annan tjej, vilket Nyheter24 skrivit mer om.

Enligt Elaine Mooe på Mix Megapol ska Benjamin vara tillsammans med den australienska influencern Ashton Woods, som bor i London.

Benjamin Ingrossos föräldrar – vilka är hans mamma och pappa?

Benjamins föräldrar är Pernilla Wahlgren och Emilio Ingrosso. Pernilla och Emilio träffades i och med Pernillas genomslag i Melodifestivalen. Paret gifte sig 1993 och skiljde sig 2002.

Hur lång är Benjamin Ingrosso?

Enligt Benjamin själv är han 173 centimeter, vilket Nyheter24 skrivit mer om.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Har Benjamin Ingrosso gått gymnasiet?

Nej, Benjamin Ingrosso har ingen gymnasieexamen.

Vad heter Benjamin Ingrosso Instagram?

På Instagram heter Benjamin Ingrosso @benjaminingrosso.

Är Sebastian Ingrosso och Benjamin Ingrosso släkt?

Ja, de är släkt. Benjamin är brorson till Vito Ingrosso och kusin till Sebastian Ingrosso, som är en bandmedlem i Swedish House Mafia.

