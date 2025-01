Antonija, 29, förlorade 300 000 – för att hon inte har barn

Antonija Mandir, 29, tog ett stort kliv in i TV-världen när hon 2017 dök upp i Ex on the beach Sverige. Mandir blev snabbt omtyckt av tv-tittarna och säsongen blev minst sagt legendarisk.

Strax efter att Antonija Mandir kom hem från inspelningen startade hon en Youtubekanal som växte lavinartat och idag har hon hela 332 000 prenumeranter.

LÄS MER: Antonija Mandirs korta svar till TV4: "Ur arslet"

Antonija Mandir. Bildkälla: aantonijamandir/Instagram

Hennes populäritet hos följarna har öppnat en rad dörrar för henne karriärmässigt och företagen fullkomligt drar i henne. Mandir Media AB har idag tillgångar på över sex miljoner kronor och Antonija Mandir AB på över tre miljoner kronor.

MISSA INTE: Antonija Mandir: Miljonregnet, kända pojkvännerna och skandalsäsongen av Ex on the beach

I Laila Bagge-produktionen "Svenska powerkvinnor" fick tittarna bevittna när hon berättade för sin pappa att hon skulle betala av hans lån och göra honom skuldfri. Det var ett tillfälle där de flesta hade svårt att hålla ögonen torra – så även Antonijas pappa.

Antonija och vännen Sandra har startat podden "Håll käften". Bildkälla: antonijamandir/Instagram

I dag fortsätter Mandir att arbeta med sina sociala medier och har nu även startat upp podden "Håll käften" tillsammans med sin bästa vän Sandra där de pratar om sina vardagliga bestyr, relationer och jobb. Mandir är i dag tillsammans med pojkvännen Valencia, 33, som hon även bor tillsammans med.

Antonija Mandir: "Jag förlorade 300 000 kronor"

Och visst att det knallar och går för Antonija arbetsmässigt – men i poddens senaste avsnitt berättar hon om ett riktigt bakslag.



– Sandra. Jag har förlorat 300 000 kronor. För att jag inte har barn.

– Nu måste du utveckla lite känner jag, svarar Sandra.

MISSA INTE: Alice Stenlöf avslöjar: "Därför avföljde jag Antonija Mandir"

– Du skulle sett mitt ansiktsuttryck.... jag hade fått en förfrågan av ett företag, jag säger inte vilket men det handlade om en kräm. Den krämen är ju väldigt känd och jag blev genast intresserad av det här. Jag fick sedan höra att de har en budget på 300 000 kronor.

"Samarbetet handlade om en kräm", berättar Mandir. Bildkälla: antonijamandir/Instagram

– Vadå till en person?, frågar Sandra.

– Ja. Det är mycket pengar. Så jag tackade givetvis ja då jag även använder denna kräm själv. Så jag tänkte gud vad kul nu har vi ju gått i land. Men sen mailar dom och skriver att de gått vidare med en annan influencer... då jag inte... har barn.

– Nej men är det sant, frågar Sandra.

– Nej och det komiska är ju att jag och Valencia nyligen pratat om det här med barn så det var sån extremt konstig tajming bara, säger Antonija.

MISSA INTE: Antonija Mandir chockar med sitt nya utseende: "Jag störde mig så mycket, förlåt..."