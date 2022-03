Influencern Diana Baban, 29, och Youtubestjärnan Ben Mitkus, 27, gjorde plötsligt slut i september förra året, till följarnas stora förvåning, då det skedde mitt under en utlandssemester. Läs mer här.

Efter uppbrottet har ex-paret pikat varandra på sina sociala medier fram och tillbaka, och stämningen verkar ha varit en aning kylig.

Ben har nu funnit kärleken i Caroline Johansson, och de visar öppet upp sin kärlek på sociala medier.

Foto: Instagram/dianababan

Diana Baban om Ben Mitkus nya förhållande: "Fuck it"

I en Youtube-video tillsammans med Bens ex My Karlberg blickade Diana nyligen tillbaka hur hon kände efter Ben träffade någon ny.

– Jag hade en frågestund på Instagram, och det var många många som ställde frågor om vad jag tyckte om hans nya tjej, säger hon och fortsätter:

– Så jag ba "vet du vad fuck it, har han lagt upp någonting så kommer jag gå in på hans Instagram och kolla."

Diana Baban har varit på resande fot

Diana Baban lever loppan som singel. Hon umgås mycket med tjejkompisar, festar och reser.

Senaste tiden har hon varit på resande fot tillsammans med vännen och före detta Ex on the beach-deltagaren Shanice Hallberg, 24. Tjejerna har varit hela vägen uppe i kalla Kalix och nu senast hela vägen nere i Köpenhamn.

Och Diana har tagit med sina följare på sin Youtube-kanal när de rest land och rike.

Diana Baban och Shanice i Köpenhamn. Foto: Youtube/Diana Baban

Därför har inte Diana Baban kunnat gå till gymmet som hon vill

Det är under resan till Köpenhamn som Diana går till gymmet på hotellet de bor på, och när hon kommer tillbaka till rummet delar hon med sig av ett problem hon haft – kopplat till sitt ex.

– Jag ser verkligen fram emot att komma hem till rutiner och börja träna igen. Nu kan jag köpa mitt gym- och spakort som jag har väntat på i flera flera månader.

– Det var lite roligt faktiskt. Jag bor jättenära där jag bodde på hotell förut, med mitt ex. Jag gillade verkligen det gymmet.

Diana och Ben bodde nämligen ett tag på ett hotell i Stockholm, innan de begav sig ut på sin långresa – som slutade i att paret gjorde slut.

Foto: Youtube/Diana Baban

– Jag har ju väntat på att mitt ex ska flytta därifrån, så att jag kan köpa mitt kort där. För det har varit lite jobbigt faktiskt, jag har inte haft gymkort. Jag hade ju PT ett tag, och på så sätt fick jag in träningen och tränat själv nere i gymmet i min byggnad, men de har inte så mycket grejer, säger Diana.

Ben Mitkus har nyligen flyttat till Örebro, där hans nya kärlek bor.

Nu ser Diana fram emot att äntligen kunna köpa ett gymkort på det ställe hon faktiskt vill, så att hon kan komma in i ännu bättre rutiner.