Arbetslös? Då tjänar arbetsgivaren på att anställa dig

Om du varit arbetslös länge kan du ha rätt att söka nystartsjobb via Arbetsförmedlingen. - Foto: Anders Wiklund/TT & Janerik Henriksson/TT

Under det första kvartalet av 2024 har arbetslösheten varit högre än under samma period förra året. Om du är en av de som varit utan jobb under en längre period kan du ha rätt att söka jobb som erbjuder arbetsgivaren ekonomiskt stöd.