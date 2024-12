Pensionärerna som kan få 13 700 i sänkt skatt – redan 2025

Regeringen har i sin budgetproposition för 2025, som i september lämnades över till riksdagen av finansminister Elisabeth Svantesson (M), redogjort för att man vill lägga 26,7 miljarder kronor av budgetens 60 miljarder på att sänka skatter.

Bland annat vill man förstärka jobbskatteavdraget, slopa flygskatten, sänka skatten på ISK-sparande och framför allt sänka skatterna för landets pensionärer.

Jobbonären tjänade 33 666 kronor i månaden

För att dryga ut inkomsten som just pensionär har det de senaste åren blivit allt vanligare att fortsätta vara yrkesverksam, kombinerat med att ta ut pension.

Sedan 2012 har andelen pensionärer som valt att fortsätta arbeta, och bli så kallade jobbonärer, ökat med 20 procent.

När svenska myndigheter 2022 tittade på hur många som valt att bli jobbonärer i åldrarna 62 till 84 år, visade det sig att hela 4,2 procent av Sveriges förvärvsarbetande befolkning valt just det. Det motsvarar 263 000 personer.

Nyheter24 har tidigare skrivit om de jobbonärer som väljer att vara kvar i yrkeslivet också kan påverka inkomsten över tid.

2022 uppgick jobbonärernas inkomster till totalt 46 miljarder kronor, vilket fördelat på antalet jobbonärer resulterade i en inkomst på 173 000 kronor i genomsnitt, per jobbonnär, i månaden.

Kombinerat med den allmänna pensionsutbetalningen, som under samma period låg på 195 000 kronor, så resulterade det i att jobbonären i genomsnitt hade en inkomst på 30 666 kronor i månaden under 2022.

Så hög är den genomsnittliga totala pensionen i Sverige Den totala genomsnittliga pensionen före skatt skiljer sig mellan män och kvinnor. Alla: 22 700 kronor per månad

Kvinnor: 19 400 kronor per månad

Män: 26 500 kronor per månad Kvinnors totala pension som andel av männens uppgår till 73 procent i genomsnitt. Källa: Pensionsmyndigheten

Ny lag 2025 – så påverkas pensionen

Inför 2025 redogör nu Länsförsäkringar att ett rejält klirr i plånboken är att vänta för landets jobbonärer, arbetsformen som blir allt populärare.

De som både jobbar och tar ut pension kan nämligen se fram emot en lagändring som kommer resultera i ännu mer pengar per månad.

– Livet tar inte slut vid 65 – och det behöver inte karriären göra heller. Det nya lagförslaget öppnar upp för möjligheten att njuta av både arbetslivet och pensionärslivet samtidigt, säger Länsförsäkringars pensionsekonom, Trifa Chireh, i ett pressmeddelande.

Den nya förändringen som kommer ske den 1 januari 2025 innebär att det, till skillnad från tidigare, är möjligt att pausa uttaget av tjänstepensionen under en period av fem år.

– Vi har länge efterfrågat pausen i branschen och att tjänstepensioner ska erbjudas samma flexibilitet som inom den allmänna pensionen, vilket inkomstskattelagen tidigare satt käppar i hjulet för. Detta är en tydlig signal från regeringen om vikten av att fler ska arbeta högre upp i åldrarna och få möjligheten att hoppa in och ut från arbetsmarknaden utan att drabbas ekonomiskt.

Då sänks skatten med 13 700 kronor

I en uträkning redogör Länsförsäkringar för ett exempel på när en pensionär vill återgå till arbete och hur skatten påverkas när tjänstepensionen pausas.

Räkneexempel:

”Per är pensionär och vill under ett år gå tillbaka till jobbet. Han får en lön på 35 000 kronor samtidigt som han får 21 200 kronor i allmän pension och en utbetalning från tjänstepensionen på 16 000 kronor. Det blir en månadsinkomst på 72 200 kronor vilket betyder att Per måste betala 16 500 kronor i skatt. År 2025 pausar Per tjänstepensionen, vilket sänker hans skatt till 13 700 kronor”, skriver de.

