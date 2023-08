17-åring misstänks för sprängning i Södertälje – dömdes för mord på gym i Stockholm

Pojken begärs nu häktad tillsammans med ytterligare en person, en 20-årig man.

Den ena av dem misstänks för försök till utpressning och försök till mord. Den andra är misstänkt för försök till utpressning, två fall av anstiftan till försök till utpressning samt anstiftan till försök till mord, enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

Sprängning i Södertälje

Det var under natten mot tisdagen som en man i 25-årsåldern skadades i samband med att något detonerade vid en lägenhetsdörr i ett flerbostadshus.

Mannen, som ska ha befunnit sig ganska nära dörren under explosionen, fördes till sjukhus men hans skador bedömdes inte vara livshotande.

Dömdes för mord på gym i Stockholm

17-åringen dömdes i juni i Svea hovrätt för mord sedan han skjutit ihjäl en man på ett gym i centrala Stockholm i mars förra året. Straffet blev fyra års sluten ungdomsvård, som avtjänas på Sis-hem.

Tidigare under våren fritogs han under uppmärksammade former av beväpnade personer i samband med ett tandläkarbesök i Södertälje. Han höll sig därefter gömd i en dryg vecka innan han greps på nytt.

Både SVT och Aftonbladet har med hänvisning till källor rapporterat att polisen misstänker att sprängningen i tisdags var riktad mot en anställd vid ett Sis-hem i Södertälje. Den personen ska dock inte ha varit den man som skadades i attacken. Motivet uppges ha varit att den anställda vägrat att smuggla in en mobiltelefon på Sis-hemmet.

Sis har inte velat kommentera uppgifterna och hänvisar till polisutredningen.