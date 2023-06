Bakgrund: Därför vände sig Wagner mot Moskva

— Varför började den särskilda operationen? Kriget behövdes för att ett gäng skitstövlar skulle kunna marknadsföra sig själva.

Så sade Jevgenij Prigozjin i en intervju som publicerades på midsommarafton. Ett dygn senare var Prigozjin anklagad för myteri, och hans styrkor var på väg mot Moskva med hot om hämnd på Rysslands militärledning.

Under kvällen bekräftade sedan Prigozjin att ett avtal nåtts där marschen stoppas och att styrkorna återgår till sina baser. Mycket är dock ännu oklart kring detta.

Men veckorna som lett fram till upproret har präglats av ett allt mer upptrissat tonläge mellan Prigozjin och ledarna för den ryska försvarsmakten.

Wagnerchefen har i synnerhet anklagat försvarsministern Sergej Sjogju och generalstabschefen Valerij Gerasimov för inkompetens, och bland annat beskrivit männen som "feta" och "landsförrädare" i videor publicerade på sociala medier. Ryssland har varit för svagt i kriget mot Ukraina, anser han.

"Erbjuder Ryssland något"

Att kritisera den ryska militärledningen – eller ens kriget i Ukraina – är kriminaliserat i Ryssland och kan leda till långa fängelsestraff. Bedömare har frågat sig hur Prigozjin så fritt kunnat komma undan med sina stundtals hetlevrade uttalanden.

Ett av svaren är Wagnergruppens betydelse för kriget, och det inflytande Prigozjins – enligt egen utsago – numera minst 25 000 man starka privata armé givit honom.

— Prigozjin erbjuder något som Ryssland behöver, men han vill också ha något i gengäld: makt, sade Ilmari Käihkö, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan till TT i vintras.

Putins kock

Jevgenij Prigozjin har under lång tid haft nära band till president Vladimir Putin, och båda har bakgrund i S:t Petersburg. Prigozjin har under många år servat både Putin och ryska myndigheter via sin restaurang- och cateringverksamhet – och därför kallats "Putins kock" – men har under senare år främst gjort sig känd som ledare för den paramilitära Wagnergruppen. Gruppen har bland annat ansetts spela en viktig roll för den ryska annekteringen av Krimhalvön 2014 och varit en tillgång för Putins regim.

I sin hårda kritik av militärledningen har Prigozjin också aktat sig noga för att rikta sitt missnöje direkt mot presidenten.

Legosoldaterna i Wagnergruppen är frikopplade från den ryska försvarsmakten och har anklagats för flera krigsbrott – så väl i Ukraina som i andra länder dit gruppens styrkor skickats sedan 2014. I Ukraina har styrkorna bland annat satts in vid stridigheterna i Bachmut, och gruppen har använt soldater som hämtats från ryska fängelser.

"Marsch för rättvisa"

Prigozjins styrkor bedöms samtidigt ha lidit av stora förluster under kriget, och utfallen mot den ryska försvarsmakten har till stor del tagit avstamp i det. Under våren har Prigozjin exempelvis beskyllt den ryska staten för bristande ammunitionsleveranser och veckan före midsommar sade han att Ryssland medvetet attackerat Wagnergruppens styrkor.

Uttalandena har nu fått den ryska säkerhetstjänsten FSB att utreda Prigozjin för myteri. Prigozjin har å sin sida lovat att hämnas attackerna genom att "marschera för rättvisan" till Moskva – med hjälp av 25 000 soldater.